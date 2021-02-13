B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

B1 Sınıfı ehliyet kullanmak;

- Motor gücü 15 kilovat olan,

- 400 kilogramı geçmeyen ağırlığa sahip,

- 4 tekerlekli motosikletleri kullanabilir.

B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

B1 sınıfı sürücü belgesi alabilmek için 16 yaşını doldurmuş, 17'sinden gün almak gereklidir. 17 yaşını dolduran her yaş grubu sürücü adayları B1 sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir.

B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

B1 sınıfı sürücü belgesi alabilmek için şartlar şu şekildedir;

- Öncelik ile ehliyet adayının 17 yaşından gün almas82020ı gereklidir.

- Adli sicilinin temiz olması gerekir.

- Ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir sürücü kursuna yazılmalıdır.

- Aile hekiminden sağlık raporu alır.

- Sürücü kursunda derslere katılır.

- Daha sonra eğitmen ile birkaç defa deneme sürüşleri yapar.

- Hazır olduğunda önce yazılı sınava tabii olur.

- Yazılı sınavda başarılı bir sonuç elde eden sürücü adayı uygulamalı sınava girer.

- Uygulamalı sınavda da başarılı olduğu zaman sürücü kursundan belge alamaya hak kazanmış olur.

- Başarı belgesi, kimlik, biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüğünden işlem yapar.

- 1 - 2 ay içerisinde B1 sınıfı ehliyeti sürücüye teslim edilir.

Bu şartları yerine getiren her sürücü adayı B1 sınıfı ehliyetini almaya hak kazanır.

B1 Sınıfı Sürücü Ehliyeti Harç Tutarı Ne Kadardır (2020)?

Harç ücretleri her yıl zamlanmaktadır. Aynı zamanda da her sınıf grubu ehliyet için de ücretleri değişiklik gösterir. 1 Ocak 2020 yılında belirlenen harç ücretine göre;

B1 sınıf ehliyet ücretleri 751.7 TL harç miktar bedeli, 200 TL değerli kağıt, 37 TL vakıf payı, olarak belirlenir. Yani toplamında 988.7 TL bir ücrete tabidir. Aynı zaman da eski B1 ehliyetini yenilemek isteyenlerde 200 TL değerli kağıt, 37 TL de hizmet bedeli ile yenileyebilmektedirler. Kayıp, evlilik, tarihine göre yenileme, ya da yıpranmaya bağlı durumlarda değişim sağlanmaktadır.