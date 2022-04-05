B Sembolü Hangi Element? B Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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Periyodik tabloda bulunan elementlerden birisinin sembolü ise B olarak bilinmektedir. B sembolünü gördüğünüz zaman bor elementinin anlatılmak istendiğini bilmeniz gerekmektedir.

B Sembolü Hangi Element?

B sembolünü gördüğünüz zaman periyodik tabloda bulunan bor elementini ifade ettiğini bilmeniz gerekmektedir. Bor elementi yer yüzünde düşük miktarlarda bulunmaktadır. Ancak buna rağmen ülkemizde dünyaya oranla bulunan bor miktarının daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

B Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi ve Yükselgenme Basamağı Nedir?

B elementi, aslında bor elementini ifade etmek için kullanılmakta olan bir sembol olarak bilinmektedir. B elementinin adı bor olarak bilinmektedir. Bor elementi yer yüzünde az olarak bulunmakta olan bir element olma özelliğine sahiptir. Bor değerli elementlerden birisi olarak ifade edilebilir.

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Bor elementi periyodik cetvel de 13. periyotta yer almakta olan bir elementtir. Bor elementinin elektron dizilimi 2s2 2p1 şeklinde ifade edilebilir. Bor elementinin yükseltgenme basamağı ise +3 olarak ifade edilebilir. Bor elementinin atom numarası ise 5 olarak bilinmektedir. Yarı metal ve yarı iletken olarak ifade edilmekte olan bir elementtir.