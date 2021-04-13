B Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

Oynanan bu oyuna verilen isim ise isim şehirdir. İsim şehir oynamak için bir şart ve kural bulunmamaktadır. Oyunda bulunan seçeneklerden sadece birisi ait olduğu kategoriye yazılır.

B Harfi İle Başlayan Hayvan

B harfi ile başlayan hayvanlara örnek; Balık, bıldırcın, bal arısı, balina gibi.

B Harfi İle Başlayan Şehir

B harfi ile başlayan şehirler; Bolu, Bursa, Bingöl, Bilecik, Balıkesir, Bartın.

B Harfi İle Başlayan Ülke

B harfi ile başlayan ülkeler; Bangladeş, Brüksel, Beyaz Rusya, Brezilya, Bosna Hersek, Bulgaristan olmak üzere çok sayıda ülke bulunmaktadır.

B Harfi İle Başlayan İsim

B harfi ile başlayan isim oldukça fazladır. Bu isimlere örnek verilirse, Buse, Buket, Buğra, Burak, Berrin, Bayram, Burçin, Bora, Baki gibi.

B Harfi İle Başlayan Eşya

B harfi ile başlayan eşyalara örnek; Bardak, Battaniye, Baston, Bere, Balta.

B Harfi İle Başlayan Bitki

B harfi ile başlayan bitkilere örnek; Basur Otu, Biberiye, Burçak, Bamya, Bambu, Badem.

B Harfi İle Başlayan Çiçek

B harfi ile başlayan çiçekler; Begonvil, Begonya, Boru Çiçeği.

B Harfi İle Başlayan Meyve

B harfi ile başlayan meyveler; Böğürtlen, Bal kabağı, Beyaz Dut.

B Harfi İle Başlayan Kuş

B harfi ile başlayan kuş; Bıldırcın, Bataklık Güvercini

B Harfi İle Başlayan Ünlü

B harfi ile başlayan ünlüler; Barış Manço, Barış Akarsu, Burak Kut, Bengü, Bülent Ersoy, Büşra Pekin gibi.