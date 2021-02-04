Azıcık Aşım Ağrısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Azıcık aşım ağrısız başım atasözü, kişinin elinde bulunan az şeylerle yetindiğinde daha huzurlu bir hayat sürebileceği anlamına gelmektedir.

Azıcık Aşım Ağrısız Başım Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi çok malın mülkün, çok fazla eşyanın ya da yiyeceğin peşinde olmasa da, elindekilerle yetinerek rahat ve huzurlu bir hayat sürebilir. Çünkü hep daha fazlasını istemek insanın pek çok şeyin peşinden koşmak zorunda olması anlamına gelir. Bu da insanı yorar, rahat ettirmez ve huzurunu bozar. Oysa elinde olanlarla yetinmeyi bilen insan, azıcık bir şeyle karnını doyurup huzurlu ve rahat olabilir.

Azıcık Aşım Ağrısız Başım Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O isterse gidip mal mülk sahibi olmak isteyebilir, benim içinse azıcık aşım ağrısız başım.