Azı Karar Çoğu Zarar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Azı karar çoğu zarar atasözü geçmişte yaşanan bir olaydan çıkarılan dersi anlatmaktadır. Atasözlerinin görevi de geçmişte çıkarılan derslerin günümüzde yaşayan insanların yaşamaması için söylenmiş sözlerdir. Ancak atasözleri gerçek anlamda kullanılmaz

Azı Karar Çoğu Zarar atasözünün anlamı (TDK) nedir?

Atasözleri mecaz anlamlı olup bir olayı anlatmak için mecazdan yararlanılmıştır. Bazı atasözleri ise gerçek anlamında da kullanılabilmektedir. Atasözlerinin bir diğer özelliklerinden biri ise iki atasözünün aynı şeyi anlatabilir olmasıdır. Azı karar çoğu zarar atasözüne bakıldığında ise herhangi bir işte aşırıya gidilmemesi gerektiğini ve herkesin uygun görmüş olduğu ölçüde kalması gerektiğini anlatmaktadır.

Azı Karar Çoğu Zarar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Örnek cümle içinde kullanımı ise şu şekilde tercih edilebilir; Annem yemek yaparken tuzluğu eline aldığında azı karar çoğu zarar atasözünü söyledim. Burada söylenmek istenen temel ise tuzun yeterli kadar atılması gerektiğidir.