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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:58 | Son Güncelleme:

Aza Kanaat Etmeyen Çoğu Hiç Bulamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Aza Kanaat Etmeyen Çoğu Hiç Bulamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri çoğunlukla öğüt vermek için kullanılmaktadır. Bazı atasözleri sıklıkla kullanılır. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözü de bunlardan biridir. Yazımızda aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözünün anlamı nedir? Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözü sürekli daha fazlasını isteyen ve bu hırsı yüzünden başarısız olan insanlar için söylenmiştir. Türk Dil Kurumu Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözünü çok iyi bir şekilde açıklamıştır.

 Aza Kanaat Etmeyen Çoğu Hiç Bulamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözünün anlamı şu şekildedir; bir insanın çok olanı elde etmesi için az olana kanaat getirmesi gerekir. Eğer bir insan karşısına çıkan küçük bir fırsatı geri teperse, ileride karşısına çıkacak olan büyük fırsatları da elinin tersiyle itmiş olur.

 Aza Kanaat Etmeyen Çoğu Hiç Bulamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu işi küçük diye hor görmen beni çok üzdü. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

 

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