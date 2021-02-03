Az Tamah Çok Ziyan Getirir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Toplumsal durumlar ile ilgili çok sayıda atasözü bulunur. Toplumsal durumlar ile ilgili atasözlerinden biri az tamah çok ziyan getirir sözüdür. Az tamah çok ziyan getirir atasözünün anlamı nedir? Az tamah çok ziyan getirir atasözünün cümle içinde örnekleri nasıldır? İşte detaylar.
Toplumsal durumlardan biri de hırs yapmaktır. Birçok insan istediği bir durum için hırs yaparak kötü şekillerde de olsa istediğini elde etmeye çalışmaktadır. Bu durum aslında toplumun her kesiminden insanın hayatını etkileyebilir. Bu durumu dile getiren atasözü ise az tamah çok ziyan getirir atasözüdür.
Az Tamah Çok Ziyan Getirir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir kişinin bir şeyi başarabilmesinin yolu istek ve iradeden geçer. Fakat hırsa kapılmak bir tehlikedir. İnsanın herhangi bir konuda hırsa kapılması o konunun sonucunda kazanç getirmez. Kişi elde ettiği şeyler ile yetinmeyip a fazlasının peşinden koşarak elde ettiğinden çok daha fazla zarara uğrar.
Az Tamah Çok Ziyan Getirir Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri
Yaptığı işi beğenmiyor kendisinden üstte olan kişilere karşı hırslandı ama demişler ki az tamah çok ziyan getirir.
Az tamah çok ziyan getirir derdi babam.
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