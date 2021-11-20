Ayrılma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Ayrılma hal eki örnek cümleler ile konu anlatımı

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Bir eylemin nerede ya da neden yapıldığını bildirmek için ayrılma durum eki kullanılır. Örnekler: 1- Ben korkudan ne dediğimi biliyor muyum? - Korkudan (Neden bildiriyor.) 2- İşten çıkar çıkmaz yanınıza geleceğim. - İşten (Yer bildiriyor.)

Ayrılma Durum Eki Nedir?

İsim soylu sözcüklere getirilen ayrılma durum ekleri, çıkma ve uzaklaşma eki adıyla da biliniyor. Bu ekler sonuna getirildiği kelimelerin yapısına göre -den, -dan, -ten ya da -tan şeklinde yazılır.

Örnekler:

1- Ufuktan - tan

2- Senden - den

3- Gelecekten - ten

4- Ondan - dan

Ayrılma Durum Eki Örnekleri Nelerdir?

A- Ayrılma Durum Eklerinin Yer Bildiren Kelimelerde Kullanılması

1- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmek için pastaneye oturduk.

Sinema - Sinemadan

2- Karşı binadan gelen kötü kokular sadece bizi değil diğer apartman sakinlerini de rahatsız etti.

Bina - Binadan

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3- Üst kattan gelen gürültüleri duymamak için kulaklıkla müzik dinlemeye başladım.

Kat - Kattan

4- Amcamın Almanya'dan gönderdiği paketler henüz elimize ulaşmadı.

Almanya - Almanya'dan

5- Bu şehirden biraz olsun uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek.

Şehir - Şehirden

6- Hepimiz topraktan geldik yine toprağa döneceğiz.

Toprak - Topraktan

B- Ayrılma Durum Eklerinin Zamirlerde Kullanılması

1- Benden duymuş olma ama tüm mahalle sizin hakkınızda konuşuyor.

Ben - Benden

2- Senden sonra ben çok ama çok değiştim.

Sen - Senden

3- Onlardan duyduğun her şeye inanıyorsun da neden benim dediğim hiçbir şeye inanmıyorsun?

Onlar - Onlardan

4- Sizden ufak bir şey rica edebilir miyim?

Siz - Sizden

5- Ondan gelecek yardım Allah'tan gelsin.

O - Ondan

C- Ayrılma Durum Ekinin Dolaylı Tümleçlerde Kullanılması

1- Zavallı yavrucak, üzüntüden ve stresten bir ayda iğne ipliğe döndü.

Üzüntü - Üzüntüden

Stres - Stresten

2- Bu ilişki benden dolayı değil senin yaptıkların yüzünden bitti.

Yüz - Yüzünden

3- Bugün ilk iş günüm olduğu için dün gece heyecandan uyuyamadım.

Heyecan - Heyecandan

4- Ortamdaki gerginlikten dolayı tansiyonu düştü.

Gerginlik - Gerginlikten

5- Onun içinde insanlara karşı derin bir nefretten başka bir duygu yok.

Nefret - Nefretten

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6- Onu gördüğümde korkudan beti benzi atmış bir durumdaydı.

Korku - Korkudan

7- Başına gelen kötü olaylardan dolayı çok üzgün.

Olaylar - Olaylardan

Not: Bir cümlede ayrılma durum eki almış birden fazla kelime yer alabilir.

Örnekler:

1- Ne dünyadan ne de insanlardan bir beklentim kaldı.

Dünyadan - İnsanlardan

2- Senden de söylediğin yalanlardan da bıktım artık.

Senden - Yalanlardan

3- Sizin gibi kültürlü insanlardan ve kanaat önderlerinden öğreneceğimiz çok şey var.

İnsanlardan - Önderlerden

4- Masanın üstündeki kitaplardan ve dergilerden istediğini alıp okuyabilirsin.

Kitaplardan - Dergilerden

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5- Profesyonel bir yazar hem okurlardan hem de eleştirmenlerden gelen yorumları dikkate almalı

Okurlardan - eleştirmenlerden

6- İstanbul'un kaosundan ve trafiğinden bunalan insanlar köy yaşamına büyük bir özlem duyuyor.

Kaosundan - Trafiğinden