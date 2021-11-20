Ayrılma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Ayrılma hal eki örnek cümleler ile konu anlatımı

Bir eylemin nerede ya da neden yapıldığını bildirmek için ayrılma durum eki kullanılır. Örnekler: 1- Ben korkudan ne dediğimi biliyor muyum? - Korkudan (Neden bildiriyor.) 2- İşten çıkar çıkmaz yanınıza geleceğim. - İşten (Yer bildiriyor.)
Ayrılma Durum Eki Nedir?
İsim soylu sözcüklere getirilen ayrılma durum ekleri, çıkma ve uzaklaşma eki adıyla da biliniyor. Bu ekler sonuna getirildiği kelimelerin yapısına göre -den, -dan, -ten ya da -tan şeklinde yazılır.
Örnekler:
1- Ufuktan - tan
2- Senden - den
3- Gelecekten - ten
4- Ondan - dan
Ayrılma Durum Eki Örnekleri Nelerdir?
A- Ayrılma Durum Eklerinin Yer Bildiren Kelimelerde Kullanılması
1- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmek için pastaneye oturduk.
Sinema - Sinemadan
2- Karşı binadan gelen kötü kokular sadece bizi değil diğer apartman sakinlerini de rahatsız etti.
Bina - Binadan
3- Üst kattan gelen gürültüleri duymamak için kulaklıkla müzik dinlemeye başladım.
Kat - Kattan
4- Amcamın Almanya'dan gönderdiği paketler henüz elimize ulaşmadı.
Almanya - Almanya'dan
5- Bu şehirden biraz olsun uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek.
Şehir - Şehirden
6- Hepimiz topraktan geldik yine toprağa döneceğiz.
Toprak - Topraktan
B- Ayrılma Durum Eklerinin Zamirlerde Kullanılması
1- Benden duymuş olma ama tüm mahalle sizin hakkınızda konuşuyor.
Ben - Benden
2- Senden sonra ben çok ama çok değiştim.
Sen - Senden
3- Onlardan duyduğun her şeye inanıyorsun da neden benim dediğim hiçbir şeye inanmıyorsun?
Onlar - Onlardan
4- Sizden ufak bir şey rica edebilir miyim?
Siz - Sizden
5- Ondan gelecek yardım Allah'tan gelsin.
O - Ondan
C- Ayrılma Durum Ekinin Dolaylı Tümleçlerde Kullanılması
1- Zavallı yavrucak, üzüntüden ve stresten bir ayda iğne ipliğe döndü.
Üzüntü - Üzüntüden
Stres - Stresten
2- Bu ilişki benden dolayı değil senin yaptıkların yüzünden bitti.
Yüz - Yüzünden
3- Bugün ilk iş günüm olduğu için dün gece heyecandan uyuyamadım.
Heyecan - Heyecandan
4- Ortamdaki gerginlikten dolayı tansiyonu düştü.
Gerginlik - Gerginlikten
5- Onun içinde insanlara karşı derin bir nefretten başka bir duygu yok.
Nefret - Nefretten
6- Onu gördüğümde korkudan beti benzi atmış bir durumdaydı.
Korku - Korkudan
7- Başına gelen kötü olaylardan dolayı çok üzgün.
Olaylar - Olaylardan
Not: Bir cümlede ayrılma durum eki almış birden fazla kelime yer alabilir.
Örnekler:
1- Ne dünyadan ne de insanlardan bir beklentim kaldı.
Dünyadan - İnsanlardan
2- Senden de söylediğin yalanlardan da bıktım artık.
Senden - Yalanlardan
3- Sizin gibi kültürlü insanlardan ve kanaat önderlerinden öğreneceğimiz çok şey var.
İnsanlardan - Önderlerden
4- Masanın üstündeki kitaplardan ve dergilerden istediğini alıp okuyabilirsin.
Kitaplardan - Dergilerden
5- Profesyonel bir yazar hem okurlardan hem de eleştirmenlerden gelen yorumları dikkate almalı
Okurlardan - eleştirmenlerden
6- İstanbul'un kaosundan ve trafiğinden bunalan insanlar köy yaşamına büyük bir özlem duyuyor.
Kaosundan - Trafiğinden