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Ayrılma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Ayrılma hal eki örnek cümleler ile konu anlatımı

#Ayrılma Durum Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnek
Ayrılma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir Ayrılma hal eki örnek cümleler ile konu anlatımı

İsmin hal ekleri bulunma, yönelme, belirtme ve ayrılma durum eki olarak dörde ayrılır. Bulunma ekleri -de -da, yönelme ekleri -e -a, belirtme ekleri -ı -i ve ayrılma ekleri -den - dan'dır. Kelimede bulunan sessiz harflere göre bu ekler -ten - tan şeklinde de yazılabilir. Ayrılma durum eki almış olan kelimeler, cümle içerisinde zarf tümleci, isim tamlaması ve dolaylı tümleç olarak kullanılır. Ayrılma durum eki nedir? Sizin için örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

 

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Bir eylemin nerede ya da neden yapıldığını bildirmek için ayrılma durum eki kullanılır. Örnekler: 1- Ben korkudan ne dediğimi biliyor muyum? - Korkudan (Neden bildiriyor.) 2- İşten çıkar çıkmaz yanınıza geleceğim. - İşten (Yer bildiriyor.)

Ayrılma Durum Eki Nedir?

İsim soylu sözcüklere getirilen ayrılma durum ekleri, çıkma ve uzaklaşma eki adıyla da biliniyor. Bu ekler sonuna getirildiği kelimelerin yapısına göre -den, -dan, -ten ya da -tan şeklinde yazılır.

Örnekler:

1- Ufuktan - tan

2- Senden - den

3- Gelecekten - ten

4- Ondan - dan

Ayrılma Durum Eki Örnekleri Nelerdir?

A- Ayrılma Durum Eklerinin Yer Bildiren Kelimelerde Kullanılması

1- Sinemadan çıktıktan sonra bir şeyler içmek için pastaneye oturduk.

Sinema - Sinemadan

2- Karşı binadan gelen kötü kokular sadece bizi değil diğer apartman sakinlerini de rahatsız etti.

Bina - Binadan

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3- Üst kattan gelen gürültüleri duymamak için kulaklıkla müzik dinlemeye başladım.

Kat - Kattan

4- Amcamın Almanya'dan gönderdiği paketler henüz elimize ulaşmadı.

Almanya - Almanya'dan

5- Bu şehirden biraz olsun uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek.

Şehir - Şehirden

6- Hepimiz topraktan geldik yine toprağa döneceğiz.

Toprak - Topraktan

B- Ayrılma Durum Eklerinin Zamirlerde Kullanılması

1- Benden duymuş olma ama tüm mahalle sizin hakkınızda konuşuyor.

Ben - Benden

2- Senden sonra ben çok ama çok değiştim.

Sen - Senden

3- Onlardan duyduğun her şeye inanıyorsun da neden benim dediğim hiçbir şeye inanmıyorsun?

Onlar - Onlardan

4- Sizden ufak bir şey rica edebilir miyim?

Siz - Sizden

5- Ondan gelecek yardım Allah'tan gelsin.

O - Ondan

C- Ayrılma Durum Ekinin Dolaylı Tümleçlerde Kullanılması

1- Zavallı yavrucak, üzüntüden ve stresten bir ayda iğne ipliğe döndü.

Üzüntü - Üzüntüden

Stres - Stresten

2- Bu ilişki benden dolayı değil senin yaptıkların yüzünden bitti.

Yüz - Yüzünden

3- Bugün ilk iş günüm olduğu için dün gece heyecandan uyuyamadım.

Heyecan - Heyecandan

4- Ortamdaki gerginlikten dolayı tansiyonu düştü.

Gerginlik - Gerginlikten

5- Onun içinde insanlara karşı derin bir nefretten başka bir duygu yok.

Nefret - Nefretten

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6- Onu gördüğümde korkudan beti benzi atmış bir durumdaydı.

Korku - Korkudan

7- Başına gelen kötü olaylardan dolayı çok üzgün.

Olaylar - Olaylardan

Not: Bir cümlede ayrılma durum eki almış birden fazla kelime yer alabilir.

Örnekler:

1- Ne dünyadan ne de insanlardan bir beklentim kaldı.

Dünyadan - İnsanlardan

2- Senden de söylediğin yalanlardan da bıktım artık.

Senden - Yalanlardan

3- Sizin gibi kültürlü insanlardan ve kanaat önderlerinden öğreneceğimiz çok şey var.

İnsanlardan - Önderlerden

4- Masanın üstündeki kitaplardan ve dergilerden istediğini alıp okuyabilirsin.

Kitaplardan - Dergilerden

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5- Profesyonel bir yazar hem okurlardan hem de eleştirmenlerden gelen yorumları dikkate almalı

 Okurlardan - eleştirmenlerden

6- İstanbul'un kaosundan ve trafiğinden bunalan insanlar köy yaşamına büyük bir özlem duyuyor.

Kaosundan - Trafiğinden

 

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