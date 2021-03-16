Ayran Gönüllü ne demek? Ayran Gönüllü Deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Maymun İştahlı sözü bu deyim ile eş anlamlıdır. Her iki deyim de her gördüğü kişiye aşık olan ve istekleri sürekli değişen insanlar tanımlanır.

Ayran Gönüllü Ne Demek?

Ayran gönüllü deyimi, sürekli karar değiştiren, birine hemen aşık olup başkasını görünce diğerini hemen unutan demektir. Genellikle çapkın erkekler için kullanılır.

Ayran Gönüllü Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Aldığı kararların arkasında durmayan, sürekli fikir değiştiren, hevesi çabucak geçen kişi. Anlamı: Duyguları çok çabuk değişebildiği için her önüne gelen kişiye aşık olabilen kişi. Anlamı: Bir gün çok sevdiği bir şeyden ertesi gün nefret edebilen kimse.

Ayran Gönüllü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun ne kadar ayran gönüllü olduğunu bir bilsen!

2- O kadar ayran gönüllü biri ki hoşlandığı şeyler hep değişiyor.

3- Ayran gönüllü insanların sevgisi çabuk biter.