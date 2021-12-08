Aylar kaç gün çeker ve sürer? Bir yıldaki ayların sahip olduğu gün sayısı

Haberin Devamı

Aylar yıl içinde 12 adet bulunmaktadır. Gün sayıları da eşit değildir. Yılın 4ayı 30 gün çekmektedir. 7ay 31 gün çeker ve 1 ay şubat ayı ise 28 gün çekmektedir. Sadece 4 yılda bir 29 gün çekmektedir.

Aylar Kaç Gün Çeker ve Sürer?

Yıl içinde ayların 4 ü 30 gün, 7ay 31 gün ve 1 ay da 28 gün çekmektedir. Şubat ayı bulunduğu yıl 4ün katı ise 29 çekmektedir. Örnek olarak, tam olarak 4 e bölünebildiğinden yani 4ün katı olduğundan, 2016 yılı verilebilir. 2016 yılı şubat ayı 29 gün çekmiştir.

Bir Yıldaki Ayların Sahip Olduğu Gün Sayısı

Yılın aylarından, Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım 30 gün sürmektedir. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık 31 gün sürmekte olup Şubat 28 gündür. Şubat ayı ortak yıllarda 28 artık yıllarda ise 29 gün sürmektedir.