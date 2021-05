Aylak Adam kitabını kim yazmıştır? Aylak Adam kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Aylak Adam kitabı Türk yazarın yazmış olduğu bir eserdir. Türk edebiyatında en çok sevilen kitaplardan bir tanesidir. Bu kitap ilk kez 1959 yılında yayınlanmıştır. Edebi kurgu türünde yazılmış olan Aylak Adam kitabı toplam 156 sayfadan oluşmaktadır.

Aylak Adam Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Aylak bir adam vardır. Bu adamın hiçbir şekilde gelecek kaygısı ve maddi kaygıları bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu adam sürekli olarak yeni kadın arayışları içerisindedir. Yeni kadın ararken ise başına türlü türlü olaylar gelir. Kitap bu olayları ele almaktadır. Aylak Adam kitabının ana fikri ise toplumda yer alan ve dayatılan normlar hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Bundan dolayı toplumsal normlara kimse uymak zorunda değildir.

Aylak Adam Kitabını Kim Yazmıştır?

Aylak Adam kitabını yazan Türk yazar Yusuf Atılgan'dır.

Aylak Adam Özet

Aylak Adam küçük yaşlardan itibaren annesini kaybetmiştir. Bundan dolayı teyzesinin yanında büyümek zorunda kalmıştır. Anne sevgisinden mahrum olarak büyüyen Aylak Adam teyzesinin yanında iyi bir eğitim alarak büyümüştür. Hayatına girdiği kadınlarda ise anne sevgisini dahi aramaktadır. Bundan dolayı bir kadınla fazla birliktelik yaşayamadan ayrılmaktadır. Aylak Adamın maddi durumu ise son derecede iyidir. Bundan dolayı çalışmaz ve herhangi bir işte de meşgul olmaz. Hayatında sürekli olarak kadınlarla ilgilenir ve kendine en uygun kadını bulmayı çalışır. Ailesinden büyük bir mal varlığı kalmıştır ve onları da işletmektedir.

Sürekli aylaklık ile geçen günleri ardından eğlenceye hayatını adar. Ressam bir arkadaşı ardır. Sadık aylak adamın en yakın arkadaşlarından birisi ve aynı zamanda ressamdır. Onun için modellik de yaparak boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmeye başlar. C ise hayatında değişiklik yapmak için uğraşan kişilerden bir tanesidir. Fakat hayatında yapacak olduğu değişiklik ona fazla geldiğini de düşünür ve bundan dolayı vazgeçmiştir.

C bir gün pastaneye gider. Pastanede çok güzel bir kız görür. Bu kıza aşık olmuştur. Kızın peşine düşer ve kızı tavlamayı başarır. Kızın adı ise gülerdir. Gülerin de C'de gönlü vardır. C ile birlikte mutlu bir birliktelik yaşarlar. Fakat kısa sürer bu ilişkileri. Çünkü ikisinin de hayata bakış açıları birbirinden çok ama çok farklıdır. C aylaklık hayatına devam eder. Bu sırada ise Ayşe adında ki bir kızla tanışır. Bu kıza da oldukça yoğun duygular besler.

Ayşe ile birliktelik yaşar fakat bu ilişkisi de kısa sürecektir. Çünkü Ayşe saplantılı bir şekilde kıskanç birisidir. Aylak adam kıskançlığa bu kadar gelemeyeceğini düşünerek kızdan ayrılır. Daha sonra eve gitmez ve sokaklarda yamaya başlar. Sokakta görmüş olduğu bir kıza arkadaşlık teklif eder ve artık onunla yaşamaya başlamıştır. Kız ile tanışmış ve birbirlerine hayat hikayelerini anlatmıştır. Fakat aradığını bu kızda da bulamadığını düşünerek bu kızdan da ayrılır.

Pansiyonda zamanını harcarken eski sevgilisi olan Ayşe ile karşılaşmıştır. Ona karşı olan hisleri tekrardan canlanır.

Aylak Adam Karakterleri​​​​​​​

- Aylak Adam

- Ayşe

- Güler

- C

- B