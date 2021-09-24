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Ayın Karanlık Yüzü Nedir Ve Ne Var? Ayın Karanlık Yüzünü Neden Göremeyiz

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Ayın Karanlık Yüzü Nedir Ve Ne Var Ayın Karanlık Yüzünü Neden Göremeyiz

Birçok farklı filme de konu olan ayın karanlık yüzü en çok merak edilen durumlar arasında geliyor. Özellikle dünya üzerinden ayın karanlıkta kalan bir kısmının hiç görünmemesi en ilgi çekici yorumlardan biridir. Peki, ayın karanlık yüzü nedir ve ne var? Ayın karanlık yüzünü neden göremeyiz? İşte, tüm detaylar.

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Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi ile Dünyanın çevresinde dönmesi üzerinden belli bir görüntü oluşur. Bu görüntü kapsamında ayın bazı kısımları görünür ve bazı kısımları hiç görünmez. Bu durum ayın karanlık yüzü olarak ifade edilir ve neden hiç görülmediği oldukça merak edilir.

Ayın Karanlık Yüzü Nedir?

Aslına bakılırsa ayın karanlık yüzü diye bir durum yoktur. Ay genel olarak 1,54 derece eğiklik ile beraber kendi ekseni etrafında dönüş yapar. Bu sebepten dolayı ayın belli bir kısmı güneşe doğru bakarken diğer kısmı karanlıkta kalır. Yani kendi ekseninde dönmesi üzerinden bir kısmı aydınlık olur bir kısmı ise karanlık kalır. Tabii kendi ekseni çevresinde döndüğü için bu durum devamlı olarak değişkenlik gösterir. O yüzden bu bölge tanımlanırken ayın karanlık kısmı şeklinde ifade edilir. Ancak tabii bu durum Dünya ile ay arasındaki bağlantı üzerinden ele alındığında çok daha farklı bir unsur bulunmaktadır.

Ayın Karanlık Yüzünde Ne Var?

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Dünya üzerinden bakıldığı vakit ayın belli bir kısmı hiçbir zaman görünmez. Yani sürekli olarak karanlık tarafta kalır ve herhangi bir teleskop üzerinden de görülemez. Bu sebepten dolayı gizemli olan bu bölüm oldukça merak ediliyor. Ancak Ay'ın etrafında farklı tarihlerde dolaştırılan uydular üzerinden ele alındığı vakit, aslında her kısmının aynı olduğunu söylemek mümkün. Sadece Ay'ın oluşumu döneminde meteorların çarpması ile meydana gelmiş büyük kraterler bulunmaktadır. Yani girintili çıkıntılı ve oyuklu kraterlerden başka Herhangi bir durum yoktur.

Ayın Karanlık Yüzünü Neden Göremeyiz?

Uzayla ilgilenen amatör ya da profesyonellerin belki de en merak ettiği konular içerisinde, ayın karanlık yüzünün neden görünmemesi geliyor. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi ile beraber Dünyanın etrafında dönüş süresi aynıdır. Bu durum yaklaşık olarak 29 günlük bir periyodu kapsar. Bu sebepten dolayı ayın belli bir yüzü devamlı olarak dünyadan görünmeyen kısımda karanlık olarak kalır. Yani bu periyot ile beraber ayın aynı yüzü devamlı olarak dünyaya bakar. Bu doğrultuda genel olarak Dünya üzerinde Ay'a bakıldığı vakit yaklaşık %59 kadarı görülmektedir. Karanlık kısım hiç görünmez.

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