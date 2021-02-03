Ayı Yavrusunu Severken Öldürürmüş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle çocuklar hırçın bir şekilde sevildiği zaman bu atasözünün kullanıldığını duymuşuzdur. Pek çok kişi hayatında en az bir defa ayı yavrusunu severken öldürürmüş atasözüne denk gelmiştir. Bu atasözünün cümle içinde kullanmak için önce anlamının öğrenilmesi gerekmektedir.

Ayı Yavrusunu Severken Öldürürmüş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çoğu insan yaramaz ve sevimli çocukları sevmeye dayanamaz. Bu çocuklar genelde sert ve haşin bir şekilde sevilmektedir. İşte bu tarz sevme şekillerinin anlatılması için ayı yavrusunu severken öldürürmüş atasözü kullanılmaktadır.

Ayı Yavrusunu Severken Öldürürmüş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çocuğu çok sert seviyorsun, ayı yavrusunu severken öldürürmüş.

Bu cümlede çocuğun çok haşin ve sert bir şekilde sevildiği bunun sonucunda istemeden de olsa çocuğa zarar verilebileceğinden bahsedilmektedir. Kişi bu cümleyi kurarak çocuğun dikkatli bir şekilde sevilmesi gerektiğinden bahsetmektedir.