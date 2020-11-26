Ayakkabı Tasarımı (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ayakkabı Tasarımı MYO bölümü, son dönemlerde popülaritesi iyice artmış ve öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ayakkabılar geçmişte ve günümüzde ayaklarımızı korumak, rahatlığını sağlamak, konforunu gerçekleştirmek ve kıyafetlerimize uyum sağlamak için üretilmektedir. Ayakkabı tasarımı bölümü de ayakkabı ile ilgili işlerin yapılması konularında eğitim vermektedir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Ayakkabı tasarımı (MYO) bölümü tam bir sanat icra edilmekte olan eğitim yuvasıdır. Ayakkabı ile ilgili tasarımlar, trendler ve modeller gibi konuların incelendiği bir bölümdür. Sanatsal açıdan da önemli olan bu bölüm oldukça zevkli, eğlenceli bir meslek seçeneğini sizler ile buluşturmaktadır.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Nedir?

Ayakkabı tasarımı bölümü, ayakkabının üretime başlama sürecinden, tasarımı, biyomekanik işlerinin yapıldığı ve en kaliteli uygulamalarla piyasa analizlerinin yapılıp tüm aşamalarının takip edildiği ve bunların ayakkabı endüstrisinde kullanımı sağlayan bölüme denir. Oldukça zevkli, el emeği ve beceri gerektiren bu bölümün iş imkanları da oldukça fazladır.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Ayakkabı tasarımı bölümü sektörün ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli tasarım ve yenilikler yapılarak, yaratıcılıklar geliştirilerek piyasaya sürülmesi amacını taşımaktadır. Ayrıca ayakkabı üretiminin tüm sürecini de kontrol edilmesini sağlamaktadır.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ayakkabı tasarımı bölümü ayakkabıların üretim sürecini takip etmek, ayakkabının tasarım sürecini gerçekleştirmek, planlama sistemini yönetmek ve pazarlamasını gerçekleştirme işleri yapmaktadır. Ayrıca model tasarımcısı, üretim elemanı, moda tasarımı, deri mühendisliği gibi iş imkanları da vardır.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ayakkabı tasarımı bölümü meslek yüksekokulu olarak iki yıllık eğitim süreci olmak üzere bu iki yıl içinde başarılı olanlar mezun olmaktadır. Ayrıca 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler dikey geçiş sınavına (DGS) girerek mühendislik ya da tasarım bölümünü belirli puan karşılığında okuyabilmektedir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ayakkabı tasarımı bölümünü okumak için, üniversite giriş sınavlarından belirli bir puan alarak ve başarılı olarak yapılan tercihler sonucunda istenilen bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ayakkabı tasarımı bölümü üniversitelerin fakültelerine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde İngilizce eğitim verilirken bazılarında bu farklılık gösterebilir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ayakkabı tasarımı bölümü ön lisans olarak 2 yıl eğitim vermektedir. Taban ve Taban puan türleri üniversitelere göre farklılık gösterebilmektedir. TYT sınavı baz alınarak bu sınavda yapılan puanlara göre yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ayakkabı tasarımı bölümü derslerinden bazıları ise;

* Ayakkabı tasarımı

* Model ve stampa

* Ayakkabı tarihi

* Kumaş Bilgisi

* İmaj yönetimi ve stil danışmanlığı

* Ayakkabı malzemeleri

* Deri teknolojisi

* Temel sanat eğitimi

* Kalıp ve model bilgisi

* Saya kesim ve dikim taktikleri

* Bilgi ve iletişim teknolojileri

* Yan sanayi ürün tasarımı

* Mesleki teknik çizim

* Heykel

* Girişimcilik

* Bilgisayar destekli stampa çıkarma

* Montaj ve finisaj

* Ayakkabı hataları ve kalite kontrol

* Moda eğilimleri

* Desen

* Maliyet hesaplama

* Ayakkabı süsleme teknikleri

* Kişiye özel tasarım gibi dersleri ve daha fazlasını bu bölümü seçecek olan öğrenciler tarafından görülecektir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Ayakkabı tasarımı bölümü mezunlarının iş imkanları; Üretim, tasarım, denetleme, ürün ve ücret yönetimi, pazarlama ve tasarlama, modelist, üretim elemanı, kalite kontrol uzmanı, model sorumlusu gibi birçok imkan ve olanak bulunmaktadır.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Ayakkabı tasarımı bölümü çalışma alanları ise; talaşsız ya da talaşlı üretim yapmakta olan makine imalat sanayisi, özel ayakkabı üretim şirketleri, ayakkabı ve yan sanayi şirketleridir.

Ayakkabı Tasarımı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

* Gaziantep Üniversitesi

* Ankara Üniversitesi

* İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

* Konya Teknik Üniversitesi

* İstanbul Aydın Üniversitesi