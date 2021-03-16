Ayak Uydurmak ne demek? Ayak Uydurmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayak uydurmak deyiminin gerçek anlamı ise adımlarını yanında yürüyen kişiye uydurmak demektir. Zamanla gerçek anlamından uzaklaşarak farklı bir manada kullanılmaya başlanmıştır.

Ayak Uydurmak Ne Demek?

Ayak uydurmak, adapte olmaya çalışmak ve uyum göstermek demektir. Genellikle yaşanan değişiklikler ve alışık olmadığımız şeylere eşlik ederken bu deyimi kullanırız.

Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Adımlarını yanındaki kişi ya da kişilerin adımlarına uydurmak, onlarla aynı hızda ve tempoda yürümek. Anlamı: Yaşanan değişimlere karşı çıkmak yerine onlara uyum sağlamak. Anlamı: Kişinin etrafındaki insanların hareketlerine uyum sağlaması, onlar gibi davranması.

Ayak Uydurmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yaptıkları şeyler benim tarzımı yansıtmıyor, yine de ayak uydurmaya çalışıyorum.

2- Onlara ayak uydurmak için çok çabalasam da hızlarına yetişemiyorum.

3- Planı siz yapın lütfen, ben size ayak uydururum.