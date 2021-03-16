Ayak Takımı ne demek? Ayak Takımı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayak takımı genel olarak bir toplumda bulunan ve aşağı seviyelerde olduğu düşünülen kişiler için kullanılmakta olan bir deyimdir. Siz de bu deyim hakkında bilgi sahibi olarak daha doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ayak Takımı Deyimi Ne Demek?

Ayak takımı, toplum içerisinde yaşayan bilgisi ve görgüsü bakımından en alt düzeyde olan kişiler için kullanılmakta olan bir deyimdir. Ayak takımı, toplumsal tabaka içerisinde en aşağıda yer alan kişiler için kullanılır.

Ayak Takımı Deyiminin Anlamı Nedir?

Ayak takımı deyimi, işe yaramaz bilgisiz ve kültür seviyeleri düşük olan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Deyimde belirtilen ayak takımı, kaba, bilgisiz ve görgüsüz kişiler için kullanılmaktadır.

Ayak Takımı Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanılması

Son zamanlarda çevresinde ayak takımında bulunan kişiler çoğalmaya başladı.