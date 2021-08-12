Ay Kendi Etrafında Kaç Günde Döner? Tam Turunu Ve Dönüşünü Ne Kadar Sürede Tamamlar?

Ayın kendi etrafında kaç gün döndüğü ve buna benzer diğer konulara mutlaka eğitim hayatımızın coğrafya ya da fen bilgisi derslerinde rastlamışızdır. Bu bilgiyi edinmek ya da bilmek için alanında uzman biri olmaya gerek yoktur. Önemli olan yaşadığımız evrenin yani dünyanın işleyişine meraklı olmamız yeterlidir.

Ay Kendi Etrafında Kaç Günde Döner?

Ay dönüşünü kendi ekseni etrafında ve dünyanın etrafında dönerek tamamlamaktadır. Dolayısıyla ay kendi ekseni ve dünyanın etrafında dönüşünü 27 gün 8 saat içinde tamamlamaktadır.

Buradan hareketle diyebiliriz ki ayın evrelerini tamamlaması yaklaşık olarak 29 günde olmaktadır. Bu 29 güne de 1 ay denmektedir.

Tam Turunu Ve Dönüşünü Ne Kadar Sürede Tamamlar?

Öncelikle dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketini 1 günde tamamlamaktadır. Bu bilgiye ek olarak güneş etrafındaki dönme hareketini de 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır.

Ay ise hem dönme hem de dolanma hareketini tam tur olarak 27,3 günde tamamlamaktadır.