Avrupa Hun İmpratorluğu tarihi - Avrupa Hun Devleti Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

M.S. 375 yılında kurulan Avrupa Hun İmparatorluğu 454 yılındaki yıkılışına kadar çok önemli başarılara imza attı. Özellikle Balkan seferleri ile beraber çok önemli savaşlar gerçekleştirecek başarı elde eden Avrupa Hun İmparatorluğu, bölgede kurumuş tek Türk devleti olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda birçok kişi kısa özet ile beraber bu imparatorluk hakkında bilgi almaya çalışmaktadır.

Avrupa Hun İmparatorluğu Tarihi

Macaristan Bölgesinde kurulmuş olan Avrupa Hun İmparatorluğu bölgedeki en önemli Türk devletidir. Kuruluş tarihi M.S. 375 olan imparatorluk 454 yılına kadar yaşamını sürdürdü. Özellikle çok geniş bir bölgeye sahip olarak Balkanlarda hüküm süren Avrupa Hun İmparatorluğu, aynı zamanda tarihe geçmiş pek çok önemli hükümdara sahiptir. Özellikle Balkan seferleri ile beraber İtalya seferi ve Batı Roma (Galya) seferleri Avrupa Hun İmparatorluğu'nun adını altın harflerle yazdırdı.

Avrupa Hun İmparatorluğu Kuruluşu

IV. Yüzyılın sonlarında Balamir önderliğinde Batıya doğru göç eden Hunlar, bu doğrultuda Kavimler Göçüne sebep olmuşlardı. Hunların bir bölümü doğuya doğru göç etti. Ancak diğer bölümü ise Balamir’in oğlu veya torunu olduğu düşünülen Ildız önderliğinde Karpat dağlarını aşarak Macaristan ulaştılar ve burada Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdular.

Avrupa Hun İmparatorluğu Kurucusu

Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Ildız’dır. Balamir önderliğinde Batıya doğru ilerleyen Hunlar, Balamir’in ölümü ile beraber Ildız liderliğinde ilerleyişini devam ettirdi. Ildız’ın Balamir'in oğlu veya torunu olduğu sanılmaktadır. Bu doğrultuda Macaristan’a kadar başarılı bir şekilde ilerleyen Hunlar, daha sonra Macaristan'da Ildız liderliği altında Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdu.

Avrupa Hun İmparatorluğu Hükümdarları

Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadar farklı tarihlerde pek çok önemli hükümdar liderliğini sürdürdü. Özellikle bu imparatorların bazıları çok önemli zaferler ve savaşlar ile beraber İmparatorluğu oldukça geniş bir bölgeye yaymayı başardı.

- Balamir (375-395)

- Ildız (395-410)

- Karaton (410-415)

- Muncuk (415-425)

- Oktar (425-430)

- Rua (430-434)

- Bleda (434-445)

- Atilla (445-453)

- İlek (453-454)

Bu dönem içerisindeki tüm Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarları önemli başarılar ve zaferler ile beraber ülkenin oldukça geniş bir bölge yayılmasına olanak verdi.

Avrupa Hun İmpratorluğu Sınırları

Avrupa Hun İmparatorluğu kurulduğu yer itibariyle oldukça geniş bir bölgeye yayıldı. Özellikle Ildız döneminde Orta Avrupa'dan Hazar denizine kadar çok geniş bir sınıra sahip oldular. Böylece batının önemli bir kısmı ile beraber Rusya'nın bir bölümü o dönem Avrupa Hun İmparatorluğu egemenliği altına girmişti. Özellikle merkezi bir otoriteye sahip güçlü devlet olmayı başaran Avrupa Hun İmparatorluğu, bunu daha çok Ildız döneminde gerçekleştirdi. Daha sonra farklı hükümdarlar ile yine önemli başarılar elde etse dahi, kısa zaman içerisinde elindeki toprakları kaybetmeye başladılar. Ancak en geniş sınırlara sahip olduğu dönemlerde Hazar Denizi'nin doğusuna kadar uzanmışlardı.

Avrupa Hun İmparatorluğu Yıkılışı

Atilla'nın ölümünün ardından hükümdarın üç oğlu daha sonraları devleti doğru şekilde yönetmeyi başaramadılar. Özellikle taht kavgaları Avrupa Hun İmparatorluğu'nu oldukça zayıflattı. Atilla'nın oğullarının sırası ile başa geçmesi ve savaşlarda ölmesi Avrupa Hun İmparatorluğu'nun yıkılışını hızlandırdı. Bu sebepten dolayı Hunların büyük bir çoğunluğu Karadeniz'in kuzeyinde bulunan geniş düzlüklere doğru çekildi. Ardından yıkılan Avrupa Hun İmparatorluğu'nun neticesinde Hunların bir kısmı yeniden orta Asya'ya döndü.