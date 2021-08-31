Avon Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Avon Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Avon markasının yetmiş ülkede 6 milyonun üstünde satış temsilcisi bulunmaktadır. Günümüzde yaklaşık olarak yetmiş ülkede toplam 6 milyonun üstünde Bağımsız Satış Temsilcisi ile birlikte büyük bir doğrudan satış şirketi niteliğini taşımaktadır.

Avon Hangi Ülkenin Markasıdır?

Avon markası esas olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin bir markasıdır. Avon genel olarak saç bakımı ürünleri, makyaj malzemeleri ve takı ya da aksesuar ürünleri kapsamında hizmet vermektedir.

Avon Nerede Üretiliyor?

Brezilya merkezli olan Avon markası, New York'ta ve Şangay'da mevcut olan AR-GE merkezi içerisinde 350'den daha fazla bilim adamıyla ve araştırmacıyla birlikte görev yapmaktadır.

Avon Ne Zaman Kurulmuştur?

Avon markası 1886 tarihinde New York içerisinde ortaya çıkmış olan bir markadır ve günümüzde de önemli bir yere sahiptir.

Avon Markasının Sahibi Kimdir?

Avon markasının sahibi ve kurucusu David McConnell'dir. David McConnell 1800'lerin sonuna kadar kitap satışı ile uğraşmaktaydı. 1892 tarihinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine parfüm şirketinin adını Kaliforniya Parfüm şeklinde değiştirmiştir.

Kaliforniya Parfüm Firması, 1 Haziran 1932 yılında Avon adının tescili için New York kentinde Patent Ofisi içerisine ilk başvurusunu yapıştır. Şirket esas olarak 1 Eylül 1929 yılından itibaren Avon ismini ürünlerinden pek çoğunda kullanmaya başlamıştır.

Avon’un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Avon 1886 senesinde David H. McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kurulan doğrudan bir satış şirketidir. Günümüzde yüzden çok daha fazla ülke içinde 6 milyondan fazla bir bağımsız satış temsilcisi ile birlikte satış yapmaktadır. Yaklaşık olarak senelik cirosu 10 milyar dolar kadardır.