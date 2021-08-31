Avast Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Avast Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Avast markası bir Antivirus uygulamasıdır. Avast tarafından macOS, Microsoft Windows, iOS ve Android için geliştirilmiş olan bir çapraz platform internet içi güvenlik uygulamaları ailesini oluşturmaktadır. Avast Antivirus ürünleri, öbür hizmetlerin beraberinde bilgisayar güvenliği, virüsten koruma yazılımı, tarayıcı güvenliği, güvenlik duvarı, casus yazılımdan koruma, kimlik avı koruması ve istenmeyen postadan koruma sağlamakta olan bedava ve ücretli sürümleri içermektedir.

Avast Hangi Ülkenin Markasıdır?

Avast, bir antivirüs yazılımıdır. Bu uygulama Avast Software tarafından geliştirilmiştir. Firma Prag Çek Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Dolayısıyla Avast markası Çek Cumhuriyeti’ne ait olan bir markadır.

Avast Nerede Üretiliyor?

Avast Çek Cumhuriyeti içerisinde geliştirilmiş olan bir uygulamadır. Özellikle ücretsiz olan sürümü ve mobil cihazların kullanımı için olan versiyonu ile iddiasını korumakta olan Avast, en büyük rakiplerinden olan AVG uygulamasını 1,3 milyar dolara satın almıştır.

Avast Ne Zaman Kurulmuştur?

1988 tarihinde kurulmuş olan ve Çek Cumhuriyeti merkezli Avast şirketi, 30 yılı aşkın bir süredir güvenlik yazılımları hususunda alanında önemli bir yere sahip olmaktadır.

Avast Markasının Sahibi Kimdir?

Avast markası, Avast Software tarafından geliştirilmiştir. Avast uygulamasının üst kuruluşu Avast Software B.V. olmaktadır.

Avast Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Avast, Şubat 2015 tarihinde ücretsiz yapılı bir iş ürünü niteliği bulunan Avast for Business'ı piyasa içerisine sürmüştür. Antivirüs koruması, tarayıcı koruması, web tehdidi taraması ve bir bulut yönetim konsolunu içermekte olan platformlar arası bir çözümdür. 2017 yılı itibari ile Avast, piyasada bulunan yüksek popülerliğe sahip bir antivirüs satıcısıdır. Bununla birlikte antivirüs uygulamalarının yer aldığı pazarda en büyük paya sahiptir.