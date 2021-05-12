Aura Nedir? Aurası Yüksek Ne Demek? Aura Nasıl Güçlendirilir Ve Aura Renkleri Hakkında Bilgi

Aura kavramı ile ilgili birçok bilgi vardır. Karmaşık bir yapısı olan bu kavramı daha iyi anlamak in anlamını ve içeriğini bilmek gerekmektedir. Aura kavramının kendine has özellikleri vardır. Bu özellikleri ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Aura Nedir?

Aura, vücudun çevresini saran etkili bir enerjidir. Bu enerji sayesinde hayatımızı daha iyi sürdürmekteyiz. Yaşamamızı devam ettirmemize yarayan çakraların hepsini aura içerisinde görmekteyiz. Aurası sağlam olan kişiler daha pozitif bir hayat yaşamaktadır. Ayrıca, sağlam bir auraya sahip olanlar kolay kolay hastalanmaz. Çünkü negatif durumlara karşı daha dirençlidirler.

Aurası Yüksek Ne Demek?

Birçok kişi için aurası yüksek ifadesi kullanıldığını duymuşsunuzdur. Bu ifade aurası saha sağlam olanlar için kullanılan r ifadedir. İnsanlar arasında güçlü auraları olanlar olabildiği gibi aurası güçsüz olanlarda vardır. Aurası güçsüz kişiler sık sık hasta olabilir. Bu kişiler, çevresinde yaşanan her türlü negatif durumdan olumsuz olarak etkilenebilir. Aurası yüksek olanlar ise negatif durumlara karşı daha dirençli olurlar.

Aura Nasıl Güçlendirilir?

Aurası güçsüz olan kişiler arasını güçlendirme yollarını denemek ister. Bazı yollar ile aurayı güçlendirmek mümkündür.

- Pozitif düşünmeye çalışmak,

- Günlük meditasyonlar yapmak,

- Düzenli yemek yeme alışkanlığı edinmek,

- Dik oturmak ve dik olarak yürümek,

- Kendinizi pozitif yaşamaya karşı motive edici cümleleri sık sık tekrarlamak.

Aurayı güçlendirmek için öz güvenli bir hayata sahip olmak gerekir. Ayrıca pozitif düşünceyi hayatınızın her alanına sokmanız son derece önemlidir.

Aura Renkleri Nelerdir?

Kırmızı: Liderliğin simgesidir.

Yeşil: Zeki olmalarının yanında hayatlarında oldukça başarılı oldukları görülür.

Turuncu: Cömert ve kibar olan insanları temsil eder.

Sarı: Çalışmayı ve araştırmayı seven kişilerdir.

Pembe: Sevgi dolu ve sakin yapılı kişilerin rengidir.

Mor: Yüksek enerjili ve sadık olan kişilerdir.

Mavi: Hayalci ve güçlü kişiler mavi renge sahiptir.

Gri: Sıradanlığı ifade etmektedir.

Altın: Çalışkan, sabırlı ve karizmatik kişilikleri temsil eder.

Beyaz: Saflığın rengi olarak bilinir.

Siyah: Karanlığın simgesi olarak gizemli insanlarda görülür.

Kahverengi: Sağlık sorunu olanların simgesidir.

Bronz: İnsancıl ve yardımsever kişilerdir.