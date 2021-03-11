Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim sadece insanlar için değil bizde hatırası olan eşyalar için de kullanılır. Örneğin bizde anısı olan bir eşya hiçbir işe yaramasa bile sırf hatırası olduğu için atılmaz.

Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Ne Demek?

Atsan atılmaz satsan satılmaz deyimi, ayrılmanın ve hayatımızdan çıkarmanın imkanlar dahilinde olmadığı kimseler için kullanılır.

Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Deyiminin Anlamı? (TDK)

Anlamı: Ne olursa olsun vazgeçmenin mümkün olmadığı kimse. Anlamı: Maddi bir değeri olmasa da manevi önemi büyük olan eşyalar. Anlamı: Çeşitli nedenlerden ötürü davranışları ve sözlerine tolerans gösterilmesi gereken kişi.

Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Hakan da böyle biri işte, atsan atılmaz satsan satılmaz.

2- Bugün Türkçe dersin atsan atılmaz satsan satılmaz deyiminin anlamını öğrendik.