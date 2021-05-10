Atp Nedir Ve Ne İşe Yarar? Atp Nerelerde Kullanılır? Atp'nin Yapısı Ve Özellikleri

Hücrelerin farklı morfolojileri, yapıları ve rolleri vardır, ancak temel işlevleri aynıdır. Hücrenin ana faaliyetlerinden biri hayatta kalmasıdır. ATP tam da hücre yaşamda vazgeçilmez bir moleküldür.

ATP Nedir?

Bir hücre, işleyişi için gerekli enerjiyi bulmalıdır. Bu, esas olarak organik moleküllerin parçalanmasıyla elde edilir, bu katabolizmadır. Aynı zamanda temel molekülleri de (karbonhidratlar, lipitler ve proteinler) üretmelidir, bunlar anabolizmanın reaksiyonlarıdır.

Bütün, hücresel metabolizmayı oluşturur. Parçalanma reaksiyonlarının ekzoenerjik olduğu söylenir çünkü enerji salgılarlar ve sentez reaksiyonlarının endoenerjik olduğu söylenir.

İlk reaksiyonların enerjisi, sentetik reaksiyonların gerçekleşmesine izin verir. Bu, ancak bir aracı bu enerjiyi depolayabilir ve gerektiğinde serbest bırakabilirse mümkündür.

ATP Ne İşe Yarar?

ATP'nin hidrolizi, salınan fosfat grubunu kabul ederek artan enerji potansiyeline sahip başka bir reaksiyonla birleştirilir. Her iki reaksiyon da bir molekülden diğerine enerji transferi ile birleştirilir. Bir hücrede, ATP rezervleri çok düşüktür ve ATP sürekli olarak tüketilir. Bu nedenle kullanıldığı kadar hızlı bir şekilde yeniden oluşturulması gerekir. İnsanlarda istirahatte her gün yaklaşık 40 kg ATP oluştuğu ve kullanıldığı düşünülmektedir.

Hücreler farklı biyolojik işlevleri yerine getirmek için enerji harcarlar. Bazıları birçok kimyasal sentez yapar ve kimyasal işler gerçekleştirir, diğerleri hareket eder (hücresel hareketler veya siklosis) büzülür, deforme olur ve mekanik işler yaparken diğerleri daha karmaşık işler yapar.

ATP Nerelerde Kullanılır?

Enerji tüketen hücresel aktiviteler arasında glikojen sentezinden bahsedilebilir. Glikojen, bir glikoz polimeridir. Hayvanlarda glikoz depolama şeklidir. Karaciğer ve kas seviyesinde depolanır. Glikoz birimlerinin sayısı 5,000 ile 30,000 arasında değişebilir.

Glikojen sentezi, glikozun polimerizasyon reaksiyonlarına karşılık gelir, ATP tüketen bir reaksiyondur. Tersine, hidrolizi, glikozun vücudun ihtiyaçlarına göre yeniden salınmasına izin verir. Kemiklere çizgili veya kırmızı kaslar yerleştirilir ve buna iskelet kasları denir. Vücudun hareketlerine izin verirler. Kemiklere güçlü tendonlarla bağlanırlar. As, demetler halinde gruplanmış bir dizi kas lifidir.

ATP'nin Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

ATP, Adenosin TriPhosphate'in kısaltmasıdır, hücreler tarafından enerji depolamak için evrensel olarak kullanılan, kimyasal enerji açısından zengin bir molekülü temsil eder. Fotorespirasyon ve hücresel solunum sırasında üretilir ve birçok kimyasal işlemi katalize etmek için birçok enzim tarafından tüketilir.

ATP'nin en önemli işlevlerinden biri, kimyasal potansiyel enerji biçiminde metabolizmanın biyolojik işlevleri için büyük miktarda enerji depolamak ve bir veya iki fosfat ayrıldığında açığa çıkmasıdır.

Fosfatın her biri, fosfatlar arasındaki bağları zayıflatan itici elektrostatik kuvvetler oluşturan negatif bir yük taşır. Bu bağların her birinin kırılması, hücrenin çeşitli işlevlerini yerine getirmek için kullandığı enerjiyi açığa çıkarır.

Arasında kimyasal reaksiyonların bir fotosentez bitki klorofil kullanımları ışık gücüne güneşten enerji kimyasal enerji formunda enerji depolar. Bitki birçok molekülü kimyasal enerji kaynağı olarak kullanabilir. Kimyasal reaksiyonlar yoluyla molekül kimyasal enerjisini kaybeder ve buna karşılık ADP, ATP formunda kimyasal enerji ile yüklenir.

ATP'nin Vücuda Katkısı Nedir?

Ağırlık çalışması yaptığımızda, ATP hakkında bir şeyler duymaya gelebiliriz. Belki ATP'yi hiç duymadınız veya belki duymuşsunuzdur ve bunun gerçekte ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Hepimiz yaşamak için enerjiye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için yemek yememiz ve içmemiz gerekecek. Yemek yemeye gittiğinizde, farklı türde besinler alacaksınız. Yiyeceğiniz yiyeceğin parçalanmasından gelen enerji depolanacaktır.

Bu nedenle çiğ bir yiyecekten, ATP adı verilen bir bileşik formunda depolanacak olan bir enerji kaynağına gideceğiz. ATP, kas liflerimizde mevcuttur ve son derece enerjik bir bileşiktir. Kas kasılmasından, dolayısıyla kaslarımızdaki varlığından sorumludur.