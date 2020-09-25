Atomu kim buldu ve icat etti? Atom ne zaman bulundu

Atom, evrende ki fiziksel ve kimyasal özelliklerini bulunduran en küçük yapı taşı olarak bilinir. Atom, bölünemez, parçalanamaz anlamlarına gelmektedir. Atom; negatif elektron, pozitif proton ve yüksüz nötrondan oluşan en küçük parçadır. Atom kelimesi Yunanca olup, bu ismi ilk kullanan ünlü fizikçi Demokritos'tur.

Atomu Kim Buldu?

Atom, son teknoloji mikroskoplarla bile görünmediği için teorilerin desteklenmesi ve uzun süren araştırma sonucunda bulunmuştur. Modern atom teorisini ilk ortaya atan kişi ünlü fizikçi ve kimyager John Dalton olarak bilinmektedir. John Dalton 19. yüzyılda maddenin bölünmez ve ayrık parçalardan olduğunu ileri süren ve bu teoriyi kanıtlayan ilk kişidir. Maddenin küçük parçacıklardan oluştuğu teorisini ilk ortaya atanlar fizikçiler ve kimyacılar değildir. Atom, ilk olarak Yunanlı filozof Demokritos tarafından maddenin doğası olarak ortaya atılmıştır. Zamanla bir felsefe akımı haline gelen atom diğer filozoflar tarafından da görüşler ortaya çıkmıştır.

Atom Ne Zaman Bulundu?

Modern atomun tarihi 19. Yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Daha öncesinde felsefe ile ortaya atılmış olsa bile kanıtlanabilirliği açısından kesin tarihi 1803 olarak bilinmektedir. Bilimin gelişmesi ile beraber atomla ilgili farklı bilgilerde ortaya çıkmıştır. Atomun bölünmez olduğu 20. yüzyılın başlarında yapılan deneyler sonucu reddedilmiştir. Deneyler ile atomun yapısının üç parçadan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu da atomun bölünmez olduğu teorisini yıkmıştır.