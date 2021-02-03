Atılan Ok Geri Dönmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atılan Ok Geri Dönmez, laflar konuşulduktan sonra veya eylemler yapıldıktan sonra, pişman olunsa dahi bir daha eski hale gelmeyeceğini anlatan bir atasözüdür.

Atılan Ok Geri Dönmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre; “ Fazla düşünmeden kalkıştığımız işlerden pişman olup geri adım atmak isteriz fakat artık çok geçtir” manasında söylenir.

Sonuçlarının ne olacağını fazla düşünmeden yapılan her iş, birçok kere insanı zarara sokar. Bir işe kalkışmadan önce artılarını ve eksilerini iyi hesap etmek gerekir. Sonrasında karşılaşılabilecek olumsuz bir durum karşısında, pişman olunsa dahi artık eskiye dönülmez.

Atılan Ok Geri Dönmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Mektubu gönderdikten sonra tedirgin oldum ama annem, atılan ok geri dönmez dedi.

- Ayşe üniversite tercihlerini düşünmeden yapmış, ama atılan ok geri dönmez.