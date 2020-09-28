Atatürk Çiçeği nedir? Atatürk Çiçeği nasıl bakılır ve çoğaltılır? Atatürk Çiçeği bakımı, çeşitleri ve hastalıkları

Atatürk çiçeği; poinsettia, ponsetya ya da noel yıldızı isimleri ile de bilinen bir çiçek türüdür. Bitkiye ülkemizde neden Atatürk Çiçeği dendiğini merak ediyorsanız yazımızda cevabını bulabilirsiniz.

Atatürk Çiçeği Nedir?

Atatürk Çiçeğinin ana vatanının Orta Amerika ile Meksika olduğu bilinmektedir. Ponsetya ismi ile anılan çiçek ülkemizde yetişen bir tür değilmiş. Atatürk bu çiçeği ülkemize getirterek yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlatmıştır. Bu nedenle de o dönem ponsetya bitkisinin ülkemizde yetişebilmesi adına çalışmalar yapan bitki bilimciler bu çiçeğe Atatürk çiçeği ismini vermişlerdir.

Alt kısımlarında sivri uçlu ve koyu yeşil olan yapraklar bulunur. Nu yaprakların hemen üstünde ise canlı bir kırmızı renge sahip çanak yapraklar vardır. Çanak yapraklarında ortasında ise bir küme halinde bulunan sarı renkli çiçekler dikkat çeker. Çanak yapraklar bazen kırmızı yerine pembe ya da beyaz renkli de olabilmektedir.

Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır ve Çoğaltılır?

Bu çiçek torf bakımından zengin, geçirgen topraklarda oldukça iyi bir şekilde gelişmektedir. Saksı olarak ise fazla suyun akmasına imkan veren altı delikli saksıların kullanılması çok önemlidir. Yılda bir saksıların değiştirilmesi ve bir beden büyük saksıya geçilmesi bitkinin köklerinin havalandırılması ve rahat etmesi açısından önem arz eder.

Atatürk Çiçeği çok sıcak ya da çok soğuk havalardan hoşlanmaz. Bulunduğu ortam sıcaklığının 10 ya da 19 derece arasında olması ideal sıcaklık olarak gösterilmektedir. bu çiçeği güneş ışınlarına doğrudan bırakmak doğru değildir. Fakat bu çiçek aydınlık ortamları da sevmektedir. Serin olması ve güneş ışınlarını doğrudan almaması sebebi ile pencere pervazları bu bitkiler için çok uygun bir alandır.

Atatürk çiçeğini kışın çok fazla sulamak doğru bir davranış değildir. Bu nedenle de haftada bir sulamak daha iyi olacaktır. Bunun yanında kışın çiçeği suladığınız suların oda sıcaklığından biraz daha ılık olmasına da dikkat etmeniz gerekir. Bu bitkiyi kış aylarında fazla sularsanız bitkide mantar tarzı hastalıkların oluşmasına neden olabilirsiniz.

Bahar ve yaz aylarına gelindiği vakit havalar ısındığı için bitki suya daha çok ihtiyaç duyar. Bu nedenle bu aylarda sulama sıklığını haftada ikiye çıkarmak gerekir. Bunun dışında bitkiyi hep aynı miktarda su ile ve aynı saatlerde sulamanız çok önemlidir. Sulama işleminden sonra saksının altında bulunan tabakta su birikintisi oluşuyorsa tabaktaki suyu bekletmeden dökmeniz gerekir.

Eğer bitkinin dibinde biriken suyu hemen dökmezseniz bitki kökünde çürüme gibi sorunlar ile de karşılaşabilirsiniz.

Atatürk Çiçeği Bakımı, Çeşitleri ve Hastalıkları

Atatürk çiçeği aslında bir kış bitkisidir. Kışın çiçek açan bu bitki ilkbahar aylarında artık yavaş yavaş yapraklarını dökmektedir. Dökülen yaprakların hızlı bir şekilde saksıdan uzaklaştırılması çok önemlidir. Bunun yanında bahar aylarına gelindiği zaman bitkinin budanması da gerekir. Budamadan sora ise elinizdeki bitkileri tekrar ekerek yeni çiçekler de elde edebilirsiniz.

Budanan dalları tekrar torf içine ekerek ve toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayacak şekilde sulayarak köklenmesini sağlamanız mümkündür. Tekrar köklendirme işlemini yaparken odanın yaklaşık 17-18 derecelerde olması bitkinin daha iyi bir şekilde köklenmesini sağlar.

Atatürk çiçeğini çoğaltmayı düşünüyorsanız bu işlemi kökten ayırma şeklinde de yapabilirsiniz. Yeni filizlenen bir kökü saksıdan ayırıp başka bir yere ekerek de çoğaltma yapabilirsiniz. Bu çiçeğin daha dayanıklı olmasını sağlamak ve hızlı bir şekilde büyümesi için yılda bir kez Atatürk Çiçeğine vitamin ve mineralli su verebilirsiniz.