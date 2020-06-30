ATA AÖF final sonuçları açıklandı - OBS ATA AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı final sınavı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilmişti Final sınavının tamamlanması ardından ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrencilerin gözü kulağı ATA AÖF final sonuçlarındaydı. Beklenen açıklama 30 Haziran'da geldi, ATA AÖF final sonuçları açıklandı.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Bahar Yarıyılı Final Sınavı Soruları ve Cevapları Duyurusu

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (26 Haziran 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Hangi durumlarda sınavım geçersiz sayılır?

Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan tüm sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.