Aspartam nedir, nerelerde kullanılır? Aspartam nasıl ve nerede üretilir?

Aspartam, tatlandırmak için şeker yerine kullanılabilen düşük kalorili bir yapay tatlandırıcıdır.

Aspartam Nedir?

Fransa ve Avrupa'da aspartamın E sayısı E 951'dir. İlk olarak NutraSweet AG tarafından ve daha yakın zamanda Ajinomoto ve Holland Sweetener Company tarafından pazarlanmıştır. Bu tatlandırıcı bir dizi gıda maddesine ve sofra tatlandırıcılarına Canderel, Pouss-suc adı altında ve yaklaşık 600 ilaca dahil edilmiştir. Tatlandırıcı gücü sakarozdan 180 ila 200 kat daha fazladır.

Ana safsızlığı (yaklaşık %2), tatlandırıcı özelliği olmayan aspartamın bozunma ürünü olan diketopiperazindir. Çözünürlük su içinde aspartam bağlıdır. pH ve sıcaklık, en yüksek çözünürlük pH 2.2 ulaşılır. Çözeltide, 30 ila 80°C arasında değişen sıcaklıklarda saklandığında, aspartam kademeli olarak diketopiperazin'e ayrışır. Bu nedenle daha yüksek sıcaklıkta ısıtılan gıdalarda kullanılamaz.

Aspartam Nerelerde Kullanılır?

Aspartam, tatlı bir tat yaratmak için fenilalanin'e eklenen bir metil grubu ile fenilalanin ve aspartik asit amino asitlerinden oluşur. Normal şekerler gibi bir karbonhidrat (sakkarit) değildir. Genellikle kilo yönetimine yardımcı olmak için gıdalardaki kalorileri azaltmak veya şeker hastaları için kan şekeri artışlarını önlemek için kullanılır. Gazlı meşrubatlar, toz meşrubatlar, yoğurt, şekerlemeler ve benzeri ürünlerde kendine yer bulur.

Aspartam ısıya dayanıklı değildir ve ısıtıldığında tatlılığını kaybeder. Bu nedenle unlu mamullerde veya diğer pişmiş gıdalarda sıklıkla kullanılmaz. Diğer tatlandırıcılar bazen sofra şekerine daha çok benzeyen bir tat yaratmak için aspartam ile birleştirilir.

Aspartam Nasıl ve Nerede Üretilir?

Aspartam, kimyasal laboratuvarlarda fermantasyon ve sentez süreçleri ile yapılır. Fermantasyon, aspartam üretimi için gerekli olan başlangıç ​​amino asitlerinin üretilmesine yardımcı olur. Bu, belirli amino asitleri üretme kabiliyetine sahip belirli bakteri türlerinin yardımıyla yapılır. Sırasıyla L-aspartik asit ve L-fenilalanin üreten B. flavum ve C. glutamicum bakterilerinin saf kültüründen bir numune, büyümesi için gerekli besinleri içeren bir test tüpüne konur. Test tüpünde çoğaldıktan sonra tohum tankına taşınırlar.

Tohum tankı, ılık su ve şeker kamışı, glikoz veya sakaroz gibi karbonhidratlı yiyecekler de dahil olmak üzere bakterilerin gelişmesi gereken şeylerle doludur. Ayrıca asetik asit, alkoller veya hidrokarbonlar gibi karbon kaynaklarına ve sıvı amonyak veya üre gibi nitrojen kaynaklarına sahiptir. Ayrıca bakteri popülasyonunun gelişmesine yardımcı olan karıştırıcılar ve havalandırıcılarla donatılmıştır.

Fermantasyon tankı bakteriler için son aşamadır, tohum tankının daha büyük bir modelidir. Burada büyümelerine ve büyük miktarlarda amino asit üretmelerine izin verilir. Yeterli amino asit üretildiğinde, izolasyonun başlayabilmesi için fermantasyon tankının karışımı dışarı aktarılır. Bir iyon değişim kolonundan ayrılır ve süzülür. Bu amino asitlerin izolasyonunda sıradaki kristalizasyon tankıdır. Kristalizasyondan sonra kristal ayırıcıdan ayrılır ve kurutulur.

Daha sonra bu kristallerden aspartam sentezlenir. L-fenilalanin metil ester ve aspartik asit , aspartam oluşturmak için birlikte reaksiyona girer. Aspartik asit, molekülü başka reaksiyonlardan korumak için değiştirilir, bu da reaksiyonların belirli kısımlarda gerçekleşmesini sağlar. Modifiye edilmiş amino asitler L-fenilalanin metil ester ve aspartik asit reaktör tankına pompalanır ve 64°-68°C'de 24 saat karışmaya bırakılır .

Reaksiyon daha sonra -15° ila -18°C civarında bir sıcaklığa soğutularak kristalleşmeye neden olur. Bu kristaller, bir paladyum metal katalizörü varlığında aspartam oluşturmak üzere asetik asit ile reaksiyona sokularak modifiye edilecektir. Bu reaksiyon 12 saat daha devam eder, ardından bu kristaller saflaştırılabilir.

Saflaştırma işlemi, çözücünün önceki reaksiyondan boşaltılmasını ve katalizörün filtre edilmesini içerir. Tortu, %70 sulu etanol solüsyonunda çözündürülür ve ardından yeniden kristalleştirilir. Bu kristaller süzülür ve bitmiş, toz aspartamı sağlamak için kurutulur.