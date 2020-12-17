Aşçı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Aşçı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzde bayan veya erkek fark etmeksizin yemek yapmayı seven ve bu alanla ilgilenen pek çok kişi bulunmaktadır. Bu kişiler için aşçılık bölümü pek çok üniversitede eğitimi verilmektedir.

Aşçı Nedir?

Aşçı yemeklerin pişirilmesinden malzemelerin doğru bir şekilde kullanılmasına kadar ve mutfak ortamının gerekli tüm şartlarını sağlayan kişilere denir. Aşçı olabilmek için pek çok çeşitli kurslara gitmek mümkündür. Bunun için ilk olarak kişilerin yemeklere ve mutfağa ilgisinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip kişiler üniversitelerin ilgili bölümünde okuyup aşçı olabilirler.

Aşçı Ne İş Yapar?

Aşçılar besinleri çeşitli yöntemler ile kullanarak içilecek veya yenilecek hale getiren kişilere denemektedir. Otel, büfe veya yemekhanelerde pek çok iş imkanına sahiplerdir. Genellikle özel şirketler tarafından istihdam edilen aşçılar müşterilerin isteklerine uygun bir şekilde siparişleri hazırlamak ile görevlidir.

Aşçı Nasıl Olunur?

Aşçı olmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi usta çıkar ilişkisidir. Eski yöntem olarak bilinen usta çıkar ilişkisinde komi olarak mutfağa giren kişiler uzun süre çalışır ve tecrübe kazanırlar. Bu sayede zamanla öğrendikleri ile aşçı olmaya hak kazanırlar.

Diğer bir yöntem ise üniversitelerin 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirip lisansını almaktır. Bunun dışında Gastronomi ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitimlere katılıp sertifika alanlar da aşçı olabilmektedir.

Aşçı Olmanın Şartları Nelerdir?

Aşçı olabilmek için eğitimlere katılmak veya ilgili bölümleri okumak gerekir. Fakat aşçı olabilmek için bazı özelliklere de sahip olunması gerekir. Özellikle geceleri geç saatlere kadar çalışabilir veya hava aydınlanmadan çalışmaya başlayabilirler. Bu nedenle aşçılık mesleğinin zorlu çalışma koşullarına hazır olunması gerekir. Bunlar dışında aşçıdan beklenen nitelikler şunlardır:

- Türk mutfağı ve dünya mutfağına hakim olmak

- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

- Hijyene Önem Vermek

- Takım çalışmasına yatkın olmak

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Tüm mesleklerin kendilerine göre belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Son yıllarda popüler meslek haline gelmiş olan aşçılık mesleğinin de belirli görevleri bulunmaktadır. En önemli görevi hazırlanan yiyecek ve içeceklerin zamanında sunulmasını sağlamaktır. Bunlar dışında profesyonel bir aşçının görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Müşterilerin isteklerine göre siparişleri hazırlamak

- Şef aşçıların emirlerine uyarak kuralların dışına çıkmamak

- İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki kurallara özen göstermek

- Tüm dünyadaki ve ülkemizdeki yemek kültürü ile ilgili gelişmeleri takip etmek

- Standart tabaklar oluşturabilmek

- Menünün özel ihtisas gerektirmeyen tüm ögelerini yapmak

Aşçı Maaşları Ne Kadar?

Aşçılık mesleğinin başlama süresi ve çalışma alanlarına göre maaşlar değişkenlik göstermektedir. Kamuda çalışan ve mesleğine yeni başlamış olan aşçıların maaşları yaklaşık 2.500 TL olmaktadır. Bunun dışında 3 yıl ile 25 yıl arasında aşçılık yapmış deneyimi bulunan aşçıların maaşları ise 2.800 ile 3.000 TL arasında değişmektedir. Otellerde çalışan aşçıların ise ortalama 10.000 TL maaşı bulunmaktadır.

Aşçı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Aşçı olan kişiler devlet veya özel kurumlarda iş bulma olanağına sahiptir. Hastane, üniversite ve çeşitli okullarda aşçı olmak mümkündür. Bunlar dışında oteller, restoranlar, büyük işletmeler veya oteller gibi alanlarda da iş olanakları bulunmaktadır.