Aşağı Yukarı ne demek? Aşağı Yukarı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aşağı yukarı deyimi çoğu zaman cümle içinde kullanılmaktadır. Ancak bilindiği gibi deyimler ilk anlamları ile cümle içinde kullanılmazlar. Bu sebeple ne amaçla kullanıldıklarının iyi bir şekilde bilinmesi oldukça önemlidir.

Aşağı yukarı Ne Demek?

Aşağı yukarı deyiminin cümle içinde tam olarak kullanım amacı hemen hemen, yaklaşık anlamlarıdır. Cümle içinde yaklaşık bir değerden bahsediliyor ise aşağı yukarı deyimi kullanılabilir.

Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumuna göre aşağı yukarı deyiminin anlamı tam değil ancak tama oldukça yakın olan şeklindedir. Bu amaçla cümleyi pekiştirmek adına kullanılmaktadır. Cümleye yaklaşık anlamını vermektedir.

Aşağı Yukarı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Aşağı yukarı 50 kilo buğday aldım.

Burada 50 kilo olmasa da 50 kiloya oldukça yakın bir miktarda buğday alındığından bahsedilmektedir.