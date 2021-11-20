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Artroskopi nedir, hangi durumlarda yapılır? Artroskopik ameliyat ne demek, ne kadar sürer?

Artroskopi nedir, hangi durumlarda yapılır Artroskopik ameliyat ne demek, ne kadar sürer

Artroskopi, eklemin içine bakmak demektir. Fiberoptik cihazlar (ışık sistemleri ve kamera) kullanılarak eklemlerin içinin görüntülü olarak muayene edilmesi anlamına gelir. Eklem içindeki dokulardaki yaralanma ve hastalıklar bu sayede eklem açılmadan kolayca görülerek gerekli tedavileri yapılır. Artroskopi nedir, hangi durumlarda yapılır sizler için derledik.

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Eklem içinde yer alan hemen hemen her anatomik dokunun tedavisi için artroskopik yapılması gerekir.

 Artroskopi Nedir?

 Artroskopi, fiberoptik cihazlarla eklemlerin içinin görüntülenmesi demektir. Eklem içinde oluşan yaralanma ve hastalıklar, bu yöntemle tespit ve tedavi edilir. Bu yöntem sayesinde eklem içindeki hastalıklar, eklemin açılmasına gerek kalmadan tedavi edilebilir.

 Artroskopi Hangi Durumlarda Yapılır?

 Eklemler karşılıklı kemikleri örten kıkırdak yüzeylerden meydana gelir. Her eklemin kendine özel eklem içi ve dışı bağları, labrum ve menisküs gibi özel anatomik dokuları bulunur. Eklem içinde yer alan neredeyse her anatomik dokunun tedavisi artroskopik bir şekilde yapılır. Artroskopi, eklem içindeki hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi için kullanılır. Özellikle de diz eklemi, kalça eklemi, omuz eklemi ve ayak bileği ekleminde sıkça görülür.

 Artroskopik Ameliyat Ne Demek?

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 Artroskopide eklemi tedavi etmek ve görüntülemek için kullanılan alet ve kameraların kalınlıkları yaklaşık olarak yarım santimetredir. Bu nedenle de bir santimetreden daha küçük kesiler yapılması da yeterlidir. Eklem kapsülü ve üzerindeki ciltte ve eklem bölgesindeki kaslarda bu yöntemi uygulamak için, büyük bir kesiye gerek yoktur.

 Kesilip açılan ve daha sonra tekrar dikilen dokuların iyileşmek için bir zamana ihtiyacı olurken artroskopik işlemlerdeki uygulanan bir santimetreden küçük kesiler sayesinde bu iyileşme sürecinden de kaçınılmış olur. Bu yöntem sayesinde ağrı kontrolü de daha kolay olur. Ameliyat sonrasında uygulanacak olan fizik tedavi hareketleri ise, daha erken ve konforludur. Artroskopi sonrasında vücutta kalan iz birkaç milimetre boyundadır. Aylar ise bu iz, neredeyse görünmez hale gelir.

 Artroskopi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

 Artroskopik olarak yapılan cerrahi işlemlerin pek çoğu günübirlik cerrahi işlemlerden oluşur. Günübirlik yapılan tedavide hasta ameliyat olacağı gün hastaneye yatar. Daha sonra tedavisi tamamlandıktan sonra aynı günün akşamı taburcu olur. Ama yapılan ameliyatın özelliğine ve hastanın durumuna göre yatış süresi birkaç gün uzayabilir. Doktorunuz ameliyat öncesinde sizi bu konu hakkında bilgilendirir.

 Artroskopi ile Açık Ameliyatın Farkı Nedir?

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 Artroskopide eklemi görüntülemek ve bölgeyi tedavi etmek için kullanılan alet ve kameraların kalınlıkları yaklaşık yarım santimetre kadardır. Bu nedenle de bir santimetreden daha küçük kesiler bu operasyonun yapılabilmesi için yeterlidir. Eklem çevresindeki kaslarda ve cilt üzerinde büyük bir kesi yapılmasına gerek yoktur.

 Kesilip açılan ve işlemden sonra tekrar dikilen dokuların iyileşmesi için bir süre zamana ihtiyacı vardır. Artroskopik işlemlerdeki portallerde ise bir santimetreden daha küçük kesiler yapıldığı için bu iyileşme süreci de kısalır. Bu sayede ağrı kontrolü de daha kolay olur. Ameliyat sonrasında fizik tedavi hareketleri de daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde yapılabilir.

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 Açık ameliyatlarda ise, kesi içinden ameliyat bölgesi sınırlı olarak görülebilir. Aslında artroskopide kullanılan farklı açılardan bakılabilmesi dokuların incelenebilmesi ve kameranın ilerletilebilmesi sonucunda eklemin tüm bölgeleri görüntülenebilir. Bu sayede dokulara rahatlıkla işlem yapılabilir. Bu sayede artroskopi daha detaylı bir şekilde inceleme ve tedavi yapılmasına imkan verir.

 Artroskopinin avantajları sayesinde pek çok hastalığın tedavisi için bu yöntemi altın standart haline getirdi. Köklü bir geçmişe sahip olan ortopedik cerrahide artroskopinin yönteminin kullanımı ile bazı açık ameliyatlar kapalı - artroskopik yöntemlerler şeklinde de yapılmaya başlandı.

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