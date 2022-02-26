Artık kızlar da kodlayacak

Lise öğrencisi Selin Özünaldım toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler Vakfı’nın kız çocuklarını güçlendirmeyi amaçlayarak başlattığı Girl Up hareketinin ve yine kız çocuklarına kodlamanın temel basamaklarını öğretmeyi hedefleyen Girls Who Code (Kodlayan Kızlar) hareketinin ülkemizdeki kurucusu olan Selin, “Amacım daha fazla genç kıza ulaşmak, onların sesi olabilmek” diyor.
Birleşmis Milletler Vakfı’nın ‘2021 yılına Şekil Veren Kadınlar Listesi’nde, yer alan en genç kişi olan, yürüttüğü kodlama eğitimi hareketiyle bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 35 bin kız çocuğuyla temas kuran Selin, yola çıkışı hikayesini ve çalışmalarını şöyle anlatıyor:
KIZLARA ALAN AÇIN
Aktif olarak saha çalışmaları yürütüyor, okullara giderek kız çocuklarıyla deneyimlerimi paylaşıyor, onlara bu alanlarda neler yapabileceklerini anlatıyorum. Benimle birlikte bu harekete dahil olan yaklaşık 40 kişi var. Pandemiden önce bu çalışmaları bizzat okullara giderek yapıyordum ancak pandemiyle birlikte çevrimiçi olarak devam ettik. Yaşıtlarımla birlikte mesajlarımızı yaymaya devam etmek ve insanları toplumsal cinsiyet rolleri konusunda eğitmek için dijital araçlardan yararlanmaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 35 bin kız çocuğuna ulaştık. Okullarda kimler mühendis olmak istiyor diye sorduğumda kız çocuklarının önemli kısmı olumsuz ya da çekimser yanıt veriyor. Gençlerin ve özellikle genç kızların STEM alanına dahil olması, robotik sektöründe liderlikleri ve bu noktada neleri nasıl yapabilecekleri üzerine deneyimlerimi ve önerilerimi paylaştığımda gözlerindeki ışığı gördüğüm anlarsa beni çok mutlu ediyor. Genç kızlara fikirlerini ifade etmeleri, anlamlı kararlar almaları, süreçlere aktif olarak katkıda bulunmaları, gündemi şekillendirmeleri için alan verilmesi gerekiyor. Ben de bu amaçla çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim.”
GIRL UP NEDİR?
Girl Up, Birleşmiş Milletler tarafından genç kızların liderlik becerilerini geliştirebilecekleri bir fon oluşturulması amacıyla 11 sene önce kurulan bir hareket.
GIRLS WHO CODE NEDİR?
Girls Who Code, genç kadınları 21’inci yüzyıl fırsatlarını takip etmek için gerekli bilgi ve işlem becerileri ile donatmayı hedefliyor. Hareket, bilgisayar teknolojilerine hakim olan kadın sayısını artırmak amacıyla 2012 yılında Amerikalı avukat ve politikacı Reshma Saujani, tarafından kuruldu. Organizasyon zamanla dünyaya yayıldı.