Artık kızlar da kodlayacak

Haberin Devamı

Lise öğrencisi Selin Özünaldım toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler Vakfı’nın kız çocuklarını güçlendirmeyi amaçlayarak başlattığı Girl Up hareketinin ve yine kız çocuklarına kodlamanın temel basamaklarını öğretmeyi hedefleyen Girls Who Code (Kodlayan Kızlar) hareketinin ülkemizdeki kurucusu olan Selin, “Amacım daha fazla genç kıza ulaşmak, onların sesi olabilmek” diyor.

Birleşmis Milletler Vakfı’nın ‘2021 yılına Şekil Veren Kadınlar Listesi’nde, yer alan en genç kişi olan, yürüttüğü kodlama eğitimi hareketiyle bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 35 bin kız çocuğuyla temas kuran Selin, yola çıkışı hikayesini ve çalışmalarını şöyle anlatıyor:

Haberin Devamı

Ben bilgisayar programlayıcısı bir annenin ve bilgisayar mühendisi bir babanın kızı olarak dünyaya geldim. Dolayısıyla başta kodlama olmak üzere teknoloji kendimi bildim bileli hayatımda oldu. Özellikle lisenin başından itibaren bu alanda aktif olarak projeler geliştirmeye, çeşitli yarışmalara katılmaya başladım. Fakat bundan yaklaşık 4 sene önce yaşadığım bir olay toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığımı artırdı. Erkek kardeşim 6-7 yaşlarındaydı, birgün akşam yemeğinde ailecek gelecek ve kariyer planlarımız hakkında konuşuyorduk. Kardeşim, “Abla en kötü evlenirsin kadınlar çok şanslı. Erkekler çalışmak zorunda” dedi. İşte o zaman farkına vardım cinsiyetlere dayalı rollerin nasıl normalize edildiğini ve ne kadar hayatımızın içinde olduğunu. Eşitsizliğin normal olmadığını kardeşime anlaratak işe başladım. Kendisi şu an en büyük destekçilerimden biri. Ayrıca herkesin benimle aynı imkana sahip olmadığını, birçok kız çoğunun benim sahip olduğum imkanlardan mahrum kaldığını ve kadınların kadınları desteklediği bir oluşuma ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Bu konuda neler yapabileceğimi araştırmaya başladığımda, ilk olarak Birleşmiş Milletler’in bir kampanyası olan Girl Up hareketiyle karşılaştım ve yönetimle iletişime geçerek bu hareketin Türkiye ayağının kurulmasına öncülük ettim. Ardından bu hareketin bir parçası olarak, kız çocuklarının teknolojiyle daha fazla ilgilenmesini teşvik etmek için Girls Who Code’u kurdum. Bu girişimler aracılığıyla kadınları bu alanlara girmekt yol kat etmeyi umuyorum.

KIZLARA ALAN AÇIN

Aktif olarak saha çalışmaları yürütüyor, okullara giderek kız çocuklarıyla deneyimlerimi paylaşıyor, onlara bu alanlarda neler yapabileceklerini anlatıyorum. Benimle birlikte bu harekete dahil olan yaklaşık 40 kişi var. Pandemiden önce bu çalışmaları bizzat okullara giderek yapıyordum ancak pandemiyle birlikte çevrimiçi olarak devam ettik. Yaşıtlarımla birlikte mesajlarımızı yaymaya devam etmek ve insanları toplumsal cinsiyet rolleri konusunda eğitmek için dijital araçlardan yararlanmaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 35 bin kız çocuğuna ulaştık. Okullarda kimler mühendis olmak istiyor diye sorduğumda kız çocuklarının önemli kısmı olumsuz ya da çekimser yanıt veriyor. Gençlerin ve özellikle genç kızların STEM alanına dahil olması, robotik sektöründe liderlikleri ve bu noktada neleri nasıl yapabilecekleri üzerine deneyimlerimi ve önerilerimi paylaştığımda gözlerindeki ışığı gördüğüm anlarsa beni çok mutlu ediyor. Genç kızlara fikirlerini ifade etmeleri, anlamlı kararlar almaları, süreçlere aktif olarak katkıda bulunmaları, gündemi şekillendirmeleri için alan verilmesi gerekiyor. Ben de bu amaçla çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim.”

Haberin Devamı

GIRL UP NEDİR?

Girl Up, Birleşmiş Milletler tarafından genç kızların liderlik becerilerini geliştirebilecekleri bir fon oluşturulması amacıyla 11 sene önce kurulan bir hareket.

GIRLS WHO CODE NEDİR?

Girls Who Code, genç kadınları 21’inci yüzyıl fırsatlarını takip etmek için gerekli bilgi ve işlem becerileri ile donatmayı hedefliyor. Hareket, bilgisayar teknolojilerine hakim olan kadın sayısını artırmak amacıyla 2012 yılında Amerikalı avukat ve politikacı Reshma Saujani, tarafından kuruldu. Organizasyon zamanla dünyaya yayıldı.