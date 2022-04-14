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Arrive 2. Ve 3. Hali Nedir? Arrive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Arrive 2. Ve 3. Hali Nedir Arrive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Arrive kelimesinin ilk anlamı bir yere varmak ve erişmektir. Mecazen arrive fiili, hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak anlamına gelir. Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamada kullanılır. Örneğin arrive after dark, gecikmek anlamında kullanılır. Arrive at a decision ise, bir karara varmak ve sonuca ulaşmak demektir. Arrive fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerini örnek cümlelerle derledik.

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 İngilizcede ulaşmak anlamına gelen diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Get through 2- Live up to 3- Reach 

 Arrive 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Düzenli fiiller arasında yer alan arrive kelimesinin 2. ve 3. hali ''arrived'' şeklinde yazılır. 

 Arrive Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Despite repeated calls, I could not arrived him.

 Defalarca aramama rağmen kendisine bir türlü ulaşamadım. 

 2- Unfortunately, we were not able to reach the figures we aimed for this year.

 Maalesef bu yıl hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık. 

 3- Despite walking for hours, we still could not reach the campsite.

 Saatlerdir yürümemize rağmen hala kamp alanına ulaşamadık. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1-My sister just texted: Bbecause traffic is heavy they haven't arrived home yet.

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 Ablam şimdi mesaj attı: Trafik yoğun olduğu için henüz eve varamamışlar. 

 2- They could not reach Sezai Bey either.

 Onlar da Sezai Beye ulaşamıyormuş.

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