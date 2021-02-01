Arpa Eken Buğday Biçmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok kişi biliyordur ki sınırlı zamanımız olan bu dünyada her durumun bir karşılığı vardır. İyiliğin karşılığı iyilik olmalıdır. Bir insan diğer insanlara nasıl davranıyorsa, diğer insanlar o kişiye aynen öyle davranacaktır. Atasözleri ile bunun gibi durumları uzun uzun cümlelerle anlatmak yerine daha net, kısa ve öz biçimde anlatılma imkanı doğar.

Arpa Eken Buğday Biçmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimseye haksızlık yapan, o kimseye kötü davranan bir kişi, yaptıklarının karşılığında iyilik beklememelidir. Kötülük davranışlarının karşılığı iyilik davranışı olmaz.

Arpa Eken Buğday Biçmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bana o kadar kötülük yapan arkadaşıma birde iyilik mi yapacağım, arpa eken buğday biçmez bilmiyor musun?

Arpa eken buğday biçmez bana yaptığı haksızlıklara karşı onu ödüllendirmeyeceğim.