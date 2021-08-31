Arnica Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Arnica Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Arnica markası sektöre küçük elektrikli ev aletleri üreterek giren firmalardan biri olarak günümüzde de kullanılmaktadır.

Arnica Hangi Ülkenin Markası?

Arnica markası, Türkiye'de kurulmuş olan bir Türk Şirketidir.

Arnica Nerede Üretiliyor?

Arnica firması üretimlerini İstanbul ilinin Avcılar semtinde sürdürmektedir.

Arnica Ne Zaman Kuruldu?

Arnica adı verilen şirket, 1962 yılında kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

Arnica'nın Sahibi Kim?

Arnica markasının sahibi, Hasan Akın olmaktadır. Şirketin ikinci kuşak temsilcileri ise, Senur Akın Biçer ve Serhan Akın olarak bilinmektedir.

Arnica'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Arnica firması 1962 yılında başlayan çalışmalarına günümüzde de devam etmektedir. Arnica Türkiye'nin ilk narenciye sıkacağını, ilk katı meyve sıkacağını ilk halı yıkama robotunu, ilk mutfak robotunu ve ilk et kıyma robotunu üreten bir firma olmaktadır.