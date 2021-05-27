Arketip Nedir? Mitoloji Ve Astrolojide Ne Anlama Gelir?

Arketip kavramının kullanıldığı alanlardan bir diğeri de sinemadır. Filmlerde, gerçekte yaşamış ya da efsanevi bir kahramanın imgesi olan her karakter arketip olarak tanımlanır.

Arketip Nedir?

Oldukça geniş kapsamlı bir kavram olan arketip, bilinçaltını tetikleyen faktörlerin geçmiş kuşaklarla olan bağlantısını gözler önüne seren bir kavramdır. Birçok düşünüre ve filozofa göre hem bireylerin hem de toplumların arketipi vardır. Bireysel davranışlarda ve kolektif hareketlerde arketipin payı büyüktür.

Arketip kavramı ''töz'' olarak da tanımlanır. Töz ve arketip kavramları Antik Yunan filozofları tarafından tartışılmıştır. Örneğin Sokrates ve onun öğrencisi Platon, arketipi maddenin özü olarak niteler. Herakletios'a göre ise var oluşun özü ateştir.

Mitolojide Arketip Ne Anlama Gelir?

Mitolojideki her karakter, günümüz insanın temsili bir gölgesidir. Bu nedenle her mitolojik karakter, bir arketip olarak nitelendirilir. Örneğin Zeus, gücün ve otoritenin bir simgesidir.

Sadece mitolojilerde değil masallarda da benzer bir olgu vardır. Her masal kahramanı, bireylerin ve toplumların bir uzantısı olarak yorumlanır ve her birer birer semboldür. Örneğin kırmızı başlıklı kız masumiyetin, kurt ise aç gözlülüğün arketipidir.

Astrolojide Arketip Ne Anlama Gelir?

Astrolojide de arketip kavramı mitolojidekiyle benzer bir anlamda kullanılır. Burçların davranış kalıplarını açıklamak ve analiz etmek için arketipine bakılır. Her burç, özündeki karaktere uygun bir şekilde hareket eder. Bu karakter onun hem ilk örneğini hem de temelini oluşturur.