Aritmi nedir ve neden olur? Aritmi nasıl geçer ve tedavisi nasıldır? Aritmi belirtileri

Aritmi, insan kalbinin düzensiz bir hale gelmesiyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Kalp çok hızlı atabilir veya çok yavaş atabilir.

Aritmi Nedir ve Neden Olur?

Kalp hastalığı olan veya sağlıklı kişilerde aritmi görülebilir. Kalpler genellikle farklı şekilde çalıştığında aritmiyi oluşturur. Kalp hızları bazı nedenlere bağlı olarak değişebilir. Hızlı veya yavaş şeklinde çalışarak çarpıntı oluşturabilir. Kalbin farklı çalışma durumlarına göre tedavi şekilleri uygulanabiliyor. Aritmiler genellikle kalp atışlarının düzensiz bir seviyeye ulaşmasıdır. Ritm bozuklukları esnasında kalbin hızı oldukça yükselebilir veya düşebilir. Çoğu aritmiler zararlı değildir. Fakat bazıları insan hayatını riske atabiliyor.

Ritim bozukluğu esnasında kalp vücuda yeterli miktarda kan gönderemeyebilir. Bu durumlarda kişiler nefes darlığı ve baygınlık biri durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Daha fazla ilerlemesi durumunda ani ölümlerle karşılaşılabiliyor. Bu hastalık türleri kolay bir şekilde duruma göre tedavi edilebiliyor.

Yaşanan bu ritim bozukluklarından birisi de taşikardilerdir. Taşikardi, kalbin bir dakika içerisinde 100 üzerinde atması durumudur. En net özelliklerinden birisi de çarpıntı yaşanmasıdır. Kalbin hızlı bir şekilde atması durumunda bayılma ve tansiyon düşmesi gibi belirtiler görülür. Özellikle nefes darlığı bu durumların arasında en belirgin olanıdır.

Çarpıntı şikayeti olan kişilere genellikle MR veya EKG çekimleri yapılır. Hastaların yaşadığı çarpıntı durumu bazen kısa sürebilir. Kişiler yaşadığı bu sorun nedeniyle hastaneye başvurduğunda kalp atışları normale dönebilir. Bu nedenden dolayı hastaların daha iyi bir şekilde muayene edilmesi önemlidir.

Aritmi Nasıl Geçer? Tedavisi Nasıldır?

Aritmi genel olarak ciddi bir sağlık sorununa yol açmayabilir. Fakat bazı durumlarda ciddi risklere neden olabiliyor. Özellikle kalp yetmezliği, felç ve ani ölüm gibi riskleri bulunur. Aritmi tedavisinde ilaçlar, cerrahi operasyonlar ve elektriksel yöntemler kullanılabilir. Yapılacak olan muayeneler oldukça önemlidir.

Kişinin kalp atış hızlarının anormalliği yapılacak olan testlerle ortaya çıkarılır. İlaçlarla hızlı atan kalbin atışı düzeltilebilir. Doktorlar tarafından verilen bu ilaçlar antiaritmikler olarak adlandırılır. Bununla birlikte çeşitli kalp hızı düzenleyici ilaçlar bulunuyor. Kalp hızını düşüren ve yaygın olarak kullanılan beta blokerler bulunuyor.

İlaçlar hastalarda etki göstermediği zamanlarda kateter ablasyonu tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi ritim bozuklukları için tercih ediliyor. Hastanelerde elektrofizyologlar isminde aritmi uzman kardiyologlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Kateter ile kalp içerisinde elektrik üreten dokular tespit ediliyor ve tespit edilen bu dokular yakılıyor. Tüm bu tedavi yöntemleri cevap vermediğinde, cerrahi operasyonlar yapılabiliyor. Ameliyatlar da uygulanan bazı özel yöntemler bulunuyor. Özellikle bypass ve kapak ameliyatı gibi birçok seçenek doktorların kullandığı yöntemlerdir.

Aritmi Belirtileri

Aritmi yaşayan kişilerde net olarak görülebilen bazı belirtiler vardır. Bu belirtiler her ne kadar farklı kişilerde farklı şekilde görünse de, benzer belirtilerdir. Aritmi hastalarında görülebilecek bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

Çarpıntılar

Kalp atışlarının düzensiz olması

Kalbin duracak gibi hissedilmesi

Boşluk hisleri

Baş dönmeleri

Nefes darlığı

Göğüste kuş çırpınma hisleri

Kalp hızının yavaşlamasına neden olan bazı ritim bozukluklarında baş dönmesi ve bayılma gibi etkilerde görülebiliyor. Özellikle kalp ritminde duraklama yaşanması ve bu duraklamaların 3 saniyeden fazla sürmesi ani bayılmalara yol açabiliyor. Fakat uyku sırasında görülen bu durumlar anormal olarak görülmüyor.