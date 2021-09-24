Arı Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaç Çeşit Arı Türü Var? En Büyük Arı Hangisidir, Siyah Arı Türü Nedir?

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Zar kanatlılar sınıfında yer alan arılar, sadece dişileri sokar. En çok da eşek arısı ve bal arısı çeşitleri görülür. Ekolojik denge ve bitki örtüsü zenginliği açısından çok kritik bir öneme sahiptirler. Bazı bölgelerde ise, bu arıların soyları tükenme tehlikesi altındadır.

Arı Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sarı Arı Irkı: Dünyada ve Türkiye'de en çok görülen arı türleri arasında gelir. Güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olması ile bilinen bu arılar, soğuk iklim şartlarına dirençsizdirler. Bu türün en ayırt edici özellikleri arasında ise, yağmacı olmaları yer alır. Özellikle de Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde sıkça yaşarlar. Son derece hızlı bir şekilde çoğalabilirler. Çiftleşme dönemleri ise, Mart - Nisan aylarında başlayarak Ekim ve Kasım aylarına kadar sürer.

Siyah Arı Irkı: Ülkemizde daha çok esmer ismi ile bilinen arı türlerinin çoğuna verilen bir isimdir. Başta Portekiz, İtalya ve Hollanda da olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşarlar. Çoğalma dürtüleri çok gelişmiş olmadığı için de sarı arılara göre çok daha nadir görülürler. Çevrede bir tehlike sezdikleri zaman tek ya da toplu olarak saldırma potansiyelleri vardır. Çiçeklerden topladıkları nektarların hepsini yemez ve bir kısmını da saklarlar. Çok iri bir yapıya sahip olan siyah arılar, agresif ve itaatsiz bir yapıya sahiptir. Yapılan bazı araştırmalarda kovandan kaçtıkları da tespit edilmiştir.

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Kaç Çeşit Arı Türü Var?

Bal Arısı: Bir kraliçe arının yer aldığı kovanda yaşarlar. Toplam beş gözlü olan bal arıları, en zeki ve hızlı arı türlerinin başında geliyor. Kanada ve Amerika gibi ülkelerde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda bu böceklerin hafızalarının çok güçlü olduğunu ispatlandı. Hamam böcekleri ile birlikte dünya üzerinde en uzun süre boyunca hayatta kalmayı başaran bir böcek türüdür. Bu rakam ise, bazı kaynaklarda 200 milyon, bazıların ise, 300 milyon yıldır.

Eşek Arısı: Bal arılarından sonra Türkiye'de en fazla görülen arı türleri arasında yer alır. Sarıca ismi ile de bilinen bu arıların ana vatanı ise, Avrupa'dır. Bu arılar, çok iri bir yapıya sahiptirler. Türlerine göre çok farklı davranan eşek arılarının çoğu saldırgan bir yapıya sahiptir. Bal arıları bir kere soktuğu zaman ölürken eşek arıları pek çok kere soksa da hayatta kalmayı başarabilir. Haşere ve böcek ile beslenen türleri ise, çevre için çok büyük bir öneme sahiptir.

Carniola Bal Arısı: Ülkemizde genellikle karniyol bal arısı olarak da bilinir. Carniola bal arısının ana vatanı ise, Balkanlar olarak bilinir. Carniola bal arısı, ince yapılı bir arı türü olup, oldukça uzun dile sahiptir. Vücudu ise, kısa ve ince kıllarla kaplıdır.

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En Büyük Arı Hangisidir?

Kanat açıklığı yaklaşık olarak 6 cm olan Wallace dev arısı, dünyanın en büyük arısı olma özelliğine sahiptir. Dişi arı yuvasını genellikle kanatlı karınca tümsekleri içine yapıyor. Yuvası için büyük çenesi ile birlikte ağaç reçinesi toplayarak karıncaların istilasını önlemek için yuvanın kenarına sürüyor. Wallace arısı, eşek arısına benzeyen yapısı ile büyük siyah ve geyik böceği gibi devasa çene yapısına sahip olan bir arıdır.