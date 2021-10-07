Arı Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Kovulur? Arı Kuşu Yenir Mi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

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Adının arı kuşu olması temel besin kaynaklarının arı olması ile ifade edilen arı kuşları, dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan kuşlar içerisinde yer alır. Uzun kuyruklu ve rengarenk görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken arı kuşları, aynı zamanda oldukça atik ve hızlı hayvan türleridir.

Arı Kuşu Nedir?

Arı kuşugiller familyasında yer alan arı kuşları, aynı zamanda merops cinsine aittir. Bu adları ile beraber temel besin kaynakları olarak arılar ön plana çıkar. Tabii arılar ile beraber farklı böcek türleri üzerinden de beslenme özelliğine sahip hayvanlar içerisinde gelmektedir. Uzun ve sivri gagalı, yine uzun vücudu ve kuyruğu ile beraber ince yapılı bir kuş türüdür. Aynı zamanda baş bölgesi ve gövdesi ile kuyruğu üzerinden rengarenk bir yapıya sahiptir. Bunlar içerisinde turuncu ve kırmızı ile beraber mavinin yanı sıra metalik yeşil tonları yer alır.

Arı Kuşu Ne Yer?

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Arı kuşlarının bilinen en önemli ve ortak yanları beslenme çeşitleridir. Bu doğrultuda özellikle ana besin kaynaklarının arı olduğunu ifade etmek mümkün. İnce uzun gagalı ve atik tavırları ile beraber hızlı şekilde arı yakalama yeteneklerine sahiplerdir. Elbette sadece arı ile beslenmezler. Aynı zamanda birçok değişik böcek türünü de avlayarak beslenen hayvan türleri içerisinde yer alıyorlar. O yüzden beslenme alanlarının oldukça geniş olduğunu ifade etmek mümkün.

Arı Kuşu Nasıl Kovulur?

Temel besin kaynaklarının arı olması ile beraber arı kuşları, birçok farklı arı kovanları için tehdit oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı arı kuşlarını uzak tutabilmek için belli başlı bazı yöntemler ele alınır. Özellikle yabani kuşların maketleri arılığın çevresinde yerleştirilir. Birçok farklı av malzemeleri dükkanları ya da internet üzerinden yabani kuş maketleri alınabilir. Ancak arı kuşlarını öldürmeye çalışarak onları uzaklaştırma yöntemi işe yaramaz. Çünkü bu durum hem arı kuşlarının türlerini azaltır hem de başka noktalardan yeniden arı kuşları bölgeye gelecektir.

Arı Kuşu Yenir mi?

En çok merak edilen konular içerisinde arı kuşunun yenip yenmeyeceği geliyor. Özellikle bu konu av mevsiminde avlanan pek çok avcı için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Zira dünyanın birçok farklı bölgesinde olduğu gibi, Türkiye'nin değişik noktalarında da yaşayan kuş türleri içerisinde yer alırlar. Çok fazla tercih edilmese bile arı kuşu eti tüketilebilen hayvan çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Hatta arı kuşunun insan sağlığı açısından belli başlı bazı faydaları olduğu dahi dile getiriliyor. Fakat yine de bu konuda tercih edilen bir kuş türü olmadığını söylemek mümkün.

Arı Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

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Arı kuşları kendine has birçok farklı özellikleri ile beraber öne çıkan önemli kuş türleri içerisinde yer almaktadır.

- Arı ile beslenen ender kuş türlerinden biridir.

- İnce uzun gagaları, uzun kuyrukları ve gövdeleri vardır.

- Kırmızı ve mavi ile beraber metalik yeşil üzerinden turuncu renklere sahiplerdir.

- Yatay kum tünelleri ile beraber toprak oyuklarına yuva yapma özelliklerine sahiplerdir.

- Özellikle sivri dalgaları ile beraber hızlı şekilde avlarını yakalama özelliklerine sahiplerdir.

Bu şekilde öne çıkan birçok farklı özelliği ile beraber arı kuşları en önemli kuş türleri içerisinde yer almaktadır.