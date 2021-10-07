Ardıç Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? Ardıç Kuşu Nereye Göç Eder Ve Türleri Nelerdir

Haberin Devamı

Ardıç kuşu ormanlarda, bahçelerde ve parklarda üremektedirler ve kısmen göçmendirler. Önemli nitelikteki bir popülasyonu kış aylarında Avrupa'nın güney kısmında, Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu üzerinde geçirmektedirler. Bununla birlikte Yeni Zelanda ile Avustralya içerisinde tür şeklinde yerleştirilmiştir. Dünya popülasyonu genel bir tehdit altında değil ise de Avrupa'nın bazı alanlarında tarım uygulamalarının değişmesi sebebiyle ciddi düzeyde popülasyon düşüşü olmuştur.

Ardıç Kuşu Nedir?

Öter ardıç kuşu 1831 senesinde Alman ornitolog olan Christian Ludwig Brehm tarafından keşfedilmiştir ve o zamandan bu yana ilk verilen bilimsel ismini korumaktadır. Bahsedilen bilimsel isim ise Turdus philomelos şeklindedir. Cins adı olan Turdus, Ardıç kuşunun Latince olan adıdır. Bilimsel ismin ikinci kısmı ise Yunan mitolojisinde yer alan dili kesilmesinin ardından şakıyan bir kuşa dönüşmekte olan Atinalı prenses Filomela'ya ait olan bir atıftır.

Ardıç kuşu çalılık veya ağaçlara, duvarları çamur ile kaplı kâse biçiminde yuva yapmaktadırlar ve dört ile beş tane koyu benekli mavi renkli yumurta yumurtlamaktadırlar. Ardıç kuşları hepçildirler ve ayrıca örs gibi kullanmış oldukları bir taşın üstünde salyangozların kabuklarını kırmaktadırlar. İç veya dış parazitlerden etkilenmektedirler ayrıca kediler ile öbür yırtıcı kuşlar tarafından avlanmaktadırlar.

Haberin Devamı

Arduç Kuşunun Türleri Nelerdir?

Yakın zamanlarda yapılmış olan moleküler bir araştırma neticesinde Ardıç kuşunun en yakın konumdaki akrabalarının, benzer nitelikteki renkte tüylere sahip Ökse Ardıç kuşu ile birlikte Çin Ardıç kuşu olduğu ortaya çıkmıştır. Bahsedilen üç tür ise Turdus soyundan erken dönemler içerisinde ayrılmış oalan bir dalına aittirler ve ayrıca karatavuk gibi öbür Avrupa ardıç kuşlarıyla akrabalık bağları çok daha uzaktır. Ardıç kuşunun üç alt türü bulunmaktadır. T. P. Philomelos türün dağıldığı bölgelerin tamamına yakınında bulunmaktadır. Britanyalı ornitolog olan William Eagle Clarke tarafından 1913 tarihinde tanımlanan T. P. Hebridensis bir göçmen değildir ve İskoçya içerisinde Skye Adası ile Dış Hebridler'de bulunmaktadır. Bu alt tür koyu kahverengi olan sırtı, grimsi renkteki arkası, açık ten rengi bulunan alt tüyleri ve hafif grimsi olan yanları ile birlikte en koyu renkli alt tür olma özelliğine sahiptir.

Ardıç Kuşu Ne Yer?

Haberin Devamı

Genel olarak diğer kuşlarda olduğu gibi Ardıç kuşları da salyangoz, kurtçuklar ve böcekler ile beslenmektedirler. Ancak tüketmiş oldukları besinlerin % 75 civarını üzüm nevinden tohumlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte kuşun ‘’Ardıç’’ ismini alması da tohuma olan düşkünlüğünden ve ardıç meyvesine olan bağımlılığından gelmektedir. Ardıç kuşları bir hayli oburlardır ve üzüme hiç dayanamamaktadırlar. Bağ bozumu, olduğu dönemler içinde Ardıç kuşlarını üzümlerin başlarında görmek mümkündür. Ziraattan çok fazla etkilenmektedirler.

Haberin Devamı

Ardıç Kuşu Nereye Göç Eder?

Ardıç kuşu Avrupa'nın pek çok bölgesinde yaşamaktadır fakat İber Yarımadası'nın büyük bir bölümünde, İtalya'nın ovaları içerisinde ve Yunanistan'ın güneyinde bulunmamaktadır. Ukrayna ile Rusya içinde Baykal Gölü'ne kadar olan kısım arasında bulunmaktadır. Norveç'te ise 75° Kuzey enlemine, Sibirya'daysa yaklaşık olarak 60° Kuzey enlemine kadar çıkmaktadır. Ardıç kuşu genel olarak sürü şeklinde yaşayan bir tür olmamaktadır ancak kışları birtakım kuş bir arada yuva yapabilmektedir.