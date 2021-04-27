Ardahan plaka kodu kaçtır? Ardahan ve ilçelerinin plaka harfleri

Ardahan ülkemizin kuzey köşesinde Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Batı kısmından Artvin iline, güneybatı kısmından Erzurum iline, güney kısmından Kars iline ve doğ kısmından ise Gürcistan ile sınır komşusu olmaktadır.

Ardahan Plaka Kodu Kaçtır?

Ardahan farklı doğal güzelliklere sahip Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan bir ilimizdir. Akarsuları, yüksek ovaları, zengin çiçek çeşitliliğine ve ormanlara sahip yapısı ile mutlaka gezilmesi gereken yerlerden birisi olmaktadır. Ardahan ilinin bu güzelliklerinin yanında plaka kodu da merak edilmektedir. Ardahan ilinin plaka kod 75 numaralı koddur.

Toplamda 6 ilçeden oluşan Ardahan ilinde 7 belediye, 40 mahalle ve 226 adet köy bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 97 bin 500'e yakın nüfusa sahip Ardahan iline ait tüm araçların plaka kodu 75 olmaktadır. Böylece araçların plaka kodunun 75 olması haline Ardahan iline ait olduğu da anlaşılmaktadır.

Ardahan İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Ardahan ili genelinde 4 bine yakın otomobil bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık olarak 850 minibüs, 150 otobüs, 3 bin kamyonet, 500 kamyon, 500 motosiklet, 11 bine yakın da traktör bulunmaktadır. Bulunan tüm araçların plaka kodları ise 75 olmaktadır.

Ardahan iline ait toplamda 6 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Ardahan Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçeleridir. Plaka kodları illerde farklılık gösterse de illere ait tüm ilçelerde aynı olmaktadır. Ardahan ilinin 7 ilçesinde de 75 numaralı plaka kodu kullanılmaktadır. Fakat plaka harfleri ilçelerde farklılık göstermektedir. Böylece Ardahan ilçelerinin plaka harfleri şu şekildedir:

- 75 AC 001 - 75 AZ 999 : Ardahan Merkez İlçesi

- 75 M 0001 - 75 M 9999 : Ardahan Merkez İlçesi

- 75 T 0001 - 75 T 9999 : Ardahan merkez İlçesi