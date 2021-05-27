Arasta Nedir? Bedesten Ve Arasta Nedir?

Bedesten kelimesinin diğer yazım şekilleri ise şunlardır: Bedestan ve Bezistan. Kelimenin kökeni ''Bez'' olduğu için her iki kullanım şekli de doğrudur.

Arasta Nedir?

Bir sokakta ya da caddede aynı ürünleri satan esnafların oluşturduğu kısma arasta denir. Örneğin cadde boyunca sadece kuyumcuların olduğu bir yer ''kuyumcular arastası'' olarak ifade edilir. Özellikle Osmanlı döneminde bu tür yerlere sıklıkla rastlanırdı. Bunun nedeni insanların aradıkları ürünleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlamaktadır.

Günümüzde arasta kelimesi yerine daha çok çarşı sözcüğü kullanılır. Örneğin dönercilerin yoğun olduğu bir sokak ya da caddeye ''dönerciler çarşısı'' denir.

Bedesten ve Arasta Nedir?

17. ve 18. yüzyılda bezistan şeklinde kullanılan bedesten sözcüğü iki anlama gelir.

Bedesten Birinci Anlamı:

Kumaş ve bez satılan dükkan.

Örnek Cümle:

Annemle yarın ipek kumaş almak için bedestene gideceğiz.

Bedesten İkinci Anlamı:

Altın ve mücevher gibi değerli takıların ve çeşitli antikaların satıldığı çarşı.

Örnek Cümle:

Dün bedestene gidip nişanlım için çok değerli bir kolye aldım.

Arasta kelimesi de Bedesten gibi Osmanlı Devletinin ilk yıllarında farklı anlamda kullanılıyordu. Bu sözcüğün ilk anlamı içlik, boy boyası ve bot kilidi gibi askeri malzemelerin satıldığı dükkandır. Günümüzde ise aynı işi yapan esnaf topluluğu, arasta olarak tanımlanır.

Örnek Cümle:

Geçen yıl ben de bu arastada bir kuyumcu dükkanı açmayı düşünüyordum.