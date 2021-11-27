Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir? Türkçe'ye Arapça'dan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler İle Anlamları

Türkçeye en çok Arapça dilinden kelime geçmiştir.
Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir?
Arapça kökenli olan kelimeler şu şekildedir;
- Adab
- Abdal
- Abede
- Abide
- Alem
- Acayip
- Acemi
- Acep
- Abuş
- Abraş
- Ablak
- Adap
- Affetmek
- Agel
- Adliye
- Ahbap
- Ağraz
- Ahdi
- Ahi
- Ahlat
- Akamet
- Ailevi
- Ama
- Amud
- Amme
- Asal
- Asalet
- Arş
- Arsa
- Aruz
- Ases
- Asap
- Asabiyet
- Azam
- Azim
Türkçeye Arapçadan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları
Dilimize Arapçadan geçmiş olan pek çok kelime vardır. Bu kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir;
- Abes: Boşa çabalamak ve boşa oyalanmak.
- Acaba: Tereddütte kalmak ve şaşırtıcı bir durum karşısında kalmak
- Acayip: Olağan dışı ve enteresan
- Aciz: Bir olay ya da bir kişi karısında çaresiz ve güçsüz kalmak.
- Adap: Görgü kuralları ve görgü kültürü
- Afiyet: Sağlık ve zindelik
- Bina: Çeşitli inşaat malzemeleri ile birlikte oluşturulmuş yapı
- Cahil: Bir olay ya da bir fikir karşısında bilgisiz olmak ya da bilmemek
- Dakika: Detay
- Ebeveyn: Çocuğu yetiştiren öz anne ve öz baba
- Fevkalade: Alışılmamış ile karşılaşmak ve olağanın dışına çıkmak
- Huzur: Var olma ve bulunma
- Gurur: Kibirli olmak ve aldatıcı olmak
- Hakikat: Gerçek
- İstisna: Herhangi bir olayın dışında kalan hariç olan
- Küfür: Örtmek
- Nasihat: Öğüt vermek tavsiyede bulunmak
- Rutubet: Nemlilik ya da ıslaklık
- Şiddet: Zor kullanma ve güçlük