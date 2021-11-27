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Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir? Türkçe'ye Arapça'dan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler İle Anlamları

Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir Türkçeye Arapçadan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler İle Anlamları

Türkçeye farklı dillerden geçmiş olan pek çok kelime bulunmaktadır. Özellikle Arapça dilinden Türkçeye birçok kelime geçmiştir. Arapçadan Türkçeye geçen bu kelimeler gündelik hayatta da oldukça fazla kullanılmaktadır. Son günlerde Arapça kökenli kelimelerin neler olduğu araştırılmaktadır. Peki, Arapça kökenli kelimeler nelerdir? Türkçeye Arapçadan geçmiş en çok kullanılan kelimeler ve anlamları nelerdir? İşte Arapçadan dilimize geçen kelimeler ve anlamları.

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 Türkçeye en çok Arapça dilinden kelime geçmiştir. 

 Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir? 

 Arapça kökenli olan kelimeler şu şekildedir;

 - Adab

 - Abdal

 - Abede

 - Abide

 - Alem

 - Acayip

 - Acemi

 - Acep

 - Abuş

 - Abraş

 - Ablak

 - Adap

 - Affetmek

 - Agel

 - Adliye

 - Ahbap

 - Ağraz

 - Ahdi

 - Ahi

 - Ahlat

 - Akamet

 - Ailevi

 - Ama

 - Amud

 - Amme

 - Asal

 - Asalet

 - Arş

 - Arsa

 - Aruz

 - Ases

 - Asap

 - Asabiyet

 - Azam

 - Azim 

 Türkçeye Arapçadan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları 

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan pek çok kelime vardır. Bu kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir;

 - Abes: Boşa çabalamak ve boşa oyalanmak.

 - Acaba: Tereddütte kalmak ve şaşırtıcı bir durum karşısında kalmak

 - Acayip: Olağan dışı ve enteresan

 - Aciz: Bir olay ya da bir kişi karısında çaresiz ve güçsüz kalmak.

 - Adap: Görgü kuralları ve görgü kültürü

 - Afiyet: Sağlık ve zindelik

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 - Bina: Çeşitli inşaat malzemeleri ile birlikte oluşturulmuş yapı

 - Cahil: Bir olay ya da bir fikir karşısında bilgisiz olmak ya da bilmemek

 - Dakika: Detay

 - Ebeveyn: Çocuğu yetiştiren öz anne ve öz baba

 - Fevkalade: Alışılmamış ile karşılaşmak ve olağanın dışına çıkmak

 - Huzur: Var olma ve bulunma

 - Gurur: Kibirli olmak ve aldatıcı olmak

 - Hakikat: Gerçek

 - İstisna: Herhangi bir olayın dışında kalan hariç olan

 - Küfür: Örtmek

 - Nasihat: Öğüt vermek tavsiyede bulunmak

 - Rutubet: Nemlilik ya da ıslaklık

 - Şiddet: Zor kullanma ve güçlük

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