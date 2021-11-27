Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir? Türkçe'ye Arapça'dan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler İle Anlamları

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Türkçeye en çok Arapça dilinden kelime geçmiştir.

Arapça Kökenli Kelimeler Nelerdir?

Arapça kökenli olan kelimeler şu şekildedir;



- Adab

- Abdal

- Abede

- Abide

- Alem

- Acayip

- Acemi

- Acep

- Abuş

- Abraş

- Ablak

- Adap

- Affetmek

- Agel

- Adliye

- Ahbap

- Ağraz

- Ahdi

- Ahi

- Ahlat

- Akamet

- Ailevi

- Ama

- Amud

- Amme

- Asal

- Asalet

- Arş

- Arsa

- Aruz

- Ases

- Asap

- Asabiyet

- Azam

- Azim

Türkçeye Arapçadan Geçmiş En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları

Dilimize Arapçadan geçmiş olan pek çok kelime vardır. Bu kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir;

- Abes: Boşa çabalamak ve boşa oyalanmak.

- Acaba: Tereddütte kalmak ve şaşırtıcı bir durum karşısında kalmak

- Acayip: Olağan dışı ve enteresan

- Aciz: Bir olay ya da bir kişi karısında çaresiz ve güçsüz kalmak.

- Adap: Görgü kuralları ve görgü kültürü

- Afiyet: Sağlık ve zindelik

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- Bina: Çeşitli inşaat malzemeleri ile birlikte oluşturulmuş yapı

- Cahil: Bir olay ya da bir fikir karşısında bilgisiz olmak ya da bilmemek

- Dakika: Detay

- Ebeveyn: Çocuğu yetiştiren öz anne ve öz baba

- Fevkalade: Alışılmamış ile karşılaşmak ve olağanın dışına çıkmak

- Huzur: Var olma ve bulunma

- Gurur: Kibirli olmak ve aldatıcı olmak

- Hakikat: Gerçek

- İstisna: Herhangi bir olayın dışında kalan hariç olan

- Küfür: Örtmek

- Nasihat: Öğüt vermek tavsiyede bulunmak

- Rutubet: Nemlilik ya da ıslaklık

- Şiddet: Zor kullanma ve güçlük