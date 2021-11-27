Arapça Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Arapça Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Günaydın, sabah saatlerinde insanlara güzel temennide bulunmak için söylenen bir sözdür. Araplar da sabah veya akşam 'günaydın' kelimesine karşılık gelen kendilerine özgü bir kelime kullanmaktadır.

Arapça Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

28 harften oluşan Arapça alfabesi, ince ve kalın harflerden oluşur. Sesler farklı özelliklere sahiptir. Arapçada 'günaydın' صباح الخير şeklinde yazılır.

Arapça Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Arapçada günaydın kelimesi 'sabaahul hayr şeklinde telaffuz edilir. Buradaki ha harfi boğazdan hırtarak çıkarılır. Sabaahul kelimesindeki baa iki elif miktarı uzatılır. Sabaahul hayr kelimesindeki ha hırlatılmadığı zaman anlam değişir. Selamun aleykum ve rahmetullah kelimesi de, Arapçada günaydın kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Selam veren kişiye karşısındaki kişi aleykum selam ve rahmetullah şeklinde cevap vermektedir.