Arap Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Arapça Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası  

Bunlar; Orta Doğu ve Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya, Güney Doğu Asya, Afrika olarak sıralanabilir. Osmanlı Devleti de içinde olmak üzere İslam'ın yaygınlaştığı her yerde bu alfabenin kullanımını görmek büyük olasılıktır.

Arap Alfabesi, milattan sonra 2-4. yüzyıl aralığında Fenike Alfabesinden türemiş bir dildir. Sağdan sola olarak yazılan bu alfabe 28 harften oluşmaktadır.

Arap Alfabesi Nedir ve Arap Alfabesi Kaç Harften Oluşur?

İslamiyet'in yayılması ile daha çok yayılma fırsatı bulan Arap Alfabesi, 28 harften oluşmaktadır. Bu harflerin şekillerinin sayısı ise 17'dir. Arap Alfabesi sağdan sola şeklindedir. Bu sebepten dolayı Arapça dilini yazılı hale getirmek için bu Arap Alfabesindeki harflerin hemen hemen hepsi sessiz harflerdir. Harfler hareke denilen işaretler ile birlikte seslendirilir. Ancak bu işaretler dini metin ve dini şiirler dışında kullanılmamaktadır.

28 harf içerisinden 22 tanesi Sami Alfabesinden değişikliğe uğrayarak Ara Alfabesine geçmiştir. Kalan 6 harf ise Arap diline ait sesleri vermek amacıyla eklenmiştir. Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Arap olmayan uygarlıklar da bu alfabeyi 7. yüzyıldan sonra kullanmışlardır. Arapça dili, dünyadaki 22 ülkenin Resmi dili haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler ise 1974 yılında bu dili Resmi kabul etmiştir. 7. yüzyıla kadar ise yalnızca Arap Yarımadası'nda kullanılmıştır.

Arap Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Her alfabenin özelliği bulunduğu gibi Arap Alfabesinin de kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Toplam 28 harften oluşmuştur. Alfabede küçük ve temel olan harfler yoktur. Noktalama işaretlerine uygun kurallar bulunmaz. Alfabede bulunan bazı harfler sonra gelen harfler ile birleşmez. Seslerin uzun kullanımı mevcuttur. Alfabede Ö ve O harfleri yer almaz. Alfabede bulunan ünlüler zengin ünlü değildir. Örnek olarak; Türkçede kullanılan a ve e ünlüsünün, bu alfabede kullanılan tek karşılığı elif harfidir. O harflerin yerine kullanılmaktadır. Alfabe sağdan sola doğru yazılır. Harfler kelime başında, ortasında ve sonunda olmak üzere farklı şekillerde yazılır. Harfler hareke denilen işaretler ile seslendirilir. Alfabede yalnızca 3 tane sesli harf mevcuttur ve onlar kullanılır. Aksana bağlı olarak çevirilerde anlamı aynı olsa bile, ses değişikliği ortaya çıkar.

Arap Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır?

Yazılışı: ا Okunuşu: elif

Yazılışı: ب Okunuşu: be

Yazılışı: ت Okunuşu: te

Yazılışı: ث Okunuşu: se

Yazılışı: ج Okunuşu: cim

Yazılışı: ح Okunuşu: ha

Yazılışı: خ Okunuşu: ha

Yazılışı: د Okunuşu: dal

Yazılışı: ذ Okunuşu: zel

Yazılışı: ر Okunuşu: ra

Yazılışı: ز‎ Okunuşu: ze

Yazılışı: س Okunuşu: sin

Yazılışı: ﺵ Okunuşu: şin

Yazılışı: ص Okunuşu: sad

Yazılışı: ض Okunuşu: dad

Yazılışı: ط Okunuşu: tı

Yazılışı: ظ Okunuşu: zı

Yazılışı: ﻉ Okunuşu: ayn

Yazılışı: ﻍ Okunuşu: gayn

Yazılışı: ف Okunuşu: fe

Yazılışı: ق Okunuşu: kaf

Yazılışı: ك Okunuşu: kef

Yazılışı: ل Okunuşu: lam

Yazılışı: م Okunuşu: mim

Yazılışı: ن Okunuşu: nun

Yazılışı: ه Okunuşu: he

Yazılışı: و Okunuşu: vav

Yazılışı: ي Okunuşu: ye

Arap Alfabesi Harflerinin Sırası Nasıldır?

Elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ra, ze, sin, şin, sad, dad, ta, za, ayn, gayn, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, ye harflerinden oluşan ve bu şekilde sıralanan bir alfabedir.