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Araba Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Uzun, Sedan, Kısa Arabaya Ne Denir?

Araba Türleri Ve İsimleri Nelerdir Uzun, Sedan, Kısa Arabaya Ne Denir

İnsanlar araba sahibi olmak istediklerinde alacakları arabada birtakım özelliklerin olmasını göz önünde bulundurmaktadırlar. Özellikle çocuklu olan ve seyahat etmeyi seven insanlar alacakları arabanın geniş olmasına özen göstermektedirler. Bunun içinde araç sahibi olmak isteyen insanlar arabaların kasa tipleri hakkında araştırma yapmaktadır. Arabalar insanların ihtiyaçlarına ve otomobil üreticilerinin modellerine göre çok çeşitli olmaktadır. Peki, araba türleri ve isimleri neler olmaktadır? Uzun, sedan, kısa arabaya ne denir tüm detayları ile derledik.

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 Arabalar model, kasa ve marka bakımından birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda bir arabaya sahip olmak istemektedirler. 

 Araba Türleri Ve İsimleri Nelerdir? 

 Araba modellerinde çok fazla çeşit alıcının beğenisine sunulmaktadır. Türkiye'de insanlar tarafından en çok tercih edilen araba türü sedan kasaya sahip olan arabalar olarak değerlendirilmektedir. Sedan kasadan başka hatcback kasa ve station vagon araçlarda araba sahibi olmak isteyenler için bir alternatif olmaktadır. Bu üç çeşit kasa tipi Türkiye'de fazlaca kullanılan araba türleri olmaktadır. Her markanın sedan, hatcback ve station vagon şeklinde modelleri mevcut bulunmaktadır. Araba sahibi olmak isteyenler ihtiyaçları doğrultusunda bu kasalardan birini tercih etmektedirler. 

 Uzun, Sedan, Kısa Arabaya Ne Denir? 

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 Arabalar kasa tiplerine göre farklı isimlerle anılmaktadır. Araç sahibi olmak isteyen insanlarda ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bu kasa tiplerinden birine karar vermektedirler. Araç kasa türleri hakkındaki bilgiler şu şekilde sıralanabilir: 

 Sedan Araba: Bu arabalar genellikle 4 kapılı ve 4 adet oturma koltuğu bulunan araçlar olmaktadır. Diğer kasa tiplerinden ayrılan en önemli özelliği bagaj hacminin büyük olmasıdır. Yolculuk sırasında araçta bulunanlara konforlu bir yolculuk sunmaktadır. İç hacmi de oldukça geniş olarak belirtilmektedir. Çocuklu aileler tarafından en çok tercih edilen araç türü olmaktadır. 

 Hatchback Araba: Bu arabalarda 3 ya da 5 kapı bulunabilmektedir. Diğer araba kasalarına göre bagaj bölümü oldukça dar olmaktadır. Bagaj kapağının tam olarak açılması ise bu kasa tipinin diğer kasa tiplerinden farklı olan bir başka özelliği olmaktadır. Bu araçlarda 4 adet oturma koltuğu bulunmakla birlikte koltuk bölümü dar olmaktadır. Bu kasa tipinin en önemli avantajı park yeri sorununun olmamasıdır. Sportif bir görünüme sahip olan bu araçlar çocuklu aileler tarafından pek tercih edilmemektedir. 

 Uzun Kasa Araba: Spor amaçlı taşıt olarak bilinen bu arabalar yüksek, geniş ve heybetli bir görünüme sahip olmaktadırlar. Arazi koşullarına uygun olan bu araçlar hem önden hem de arkadan çekişli olmaktadır.

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