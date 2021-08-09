Araba Nasıl Kullanılır? Manuel Ve Otomatik Vites Araba Kullanırken Yapılan Hatalar Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araba kullanmadan önce bilinmesi gereken püf noktaları bulunmaktadır. Özellikle trafikte ölümcül kazaların yaşanmaması için bu püf noktalarının bilinmesi gerekmektedir. Manuel ve otomatik vites arabaların sürüşünde de farklılıklar bulunmaktadır.

Araba Nasıl Kullanılır?

İlk olarak hangi tür vitese sahip olan arabaya sahip olduğunuz önemlidir. Manuel vitese sahip olan bir arabayı kullanmak, otomatik vitesli arabayı kullanmaya göre daha da zordur. Bundan dolayı manuel araba vitese sahip bir arabaya sahipseniz, arabayı kullanmak için toplamda 3 pedal ile ilgileneceğinizi bilmeniz gerekmektedir. İlk olarak manuel viteste yer pedalları tanımak ile işe başlayalım. Manuel vitesin en solunda bulunan pedal "debriyaj" adlı pedaldır. Bu pedal aracın vitesini arttırmaya ve kaldırmaya yaramaktadır.

Manuel vites için en önemli pedallardan bir tanesidir. Hemen ortada yer alan pedal ise "fren" adlı pedaldır. Fren pedalı durmaya yaramaktadır. En sağdaki pedal ise "gaz" pedalı olup bu pedal arabayı sürmeye yarar.

Manuel vites için ilk olarak debriyaj pedalına sonuna kadar basıyoruz. Daha sonra sağ ayağımız ile de gaz pedalının üzerinde bekletiyoruz, fakat basmıyoruz henüz. Sol ayağımızı debriyajdan yavaşça kaldırıyoruz bu esnada tam araba titremeye ve kalkışa hazır olacaktır. Araba titremeye başladığında sağ ayağımız ile gaz pedalına yavaşça basarak arabayı kaldırıyoruz. Bu esnada sağ tarafta yer alan vitesin de 1 de olması gerekmektedir.

Otomatik vites arabayı kullanmak için iki tane pedal bulunmaktadır. Bunlar gaz ve fren pedalı. Viteste ise D, R, N, P bulunmaktadır. Vitesi D'ye alıyoruz ve gaza basarak arabamızı kullanmaya başlıyoruz.

Manuel ve Otomatik Vites Araba Kullanırken Yapılan Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Manuel vites kullanırken en çok yapılan hatalar başlıca;

- Aracı kaldırırken hızlı bir şekilde debriyajdan çekmek

- Aracı kaldırırken hızlı bir şekilde gaza dokunmak

- Kalkış esnasında yeteri şekilde gaz verememek ve sonucunda stop etmek

Otomatik vites araba kullanırken ise en çok yapılan hatalar başlıca;

- D'ye vitesi almadan aracı kaldırmaya çalışmak

- Kalkarken aynalara bakmadan ve sinyal vermeden kalkmak