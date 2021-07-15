APS nedir, zarfı nasıl doldurulur? APS kaç günde gider?

En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde APS geliyor. Özellikle kargo hizmetleri konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde, ilgili noktaya ulaşım imkanı veren taşıma sistemleri arasında yer aldığını eklemek gerekir.

APS Nedir?

APS PTT’ye ait olan özel bir hizmettir. Uzun adıyla acele posta servisi olarak ifade edilir. Özellikle alıcısına en hızlı şekilde ulaşılması istenen gönderiler adına kurulmuş olan bir servistir. Diğer kargo sistemlerine göre gün sayısı açısından çok daha hızlı şekilde ulaşım imkanı veren bir posta servisi olarak ön plana çıkar. Hem yurt içi hem de yurt dışı çalışan bu sistem, ülkedeki vatandaşların işlerini çok daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. PTT'ye ait olduğu için bütünüyle güvenli bir şekilde ve oldukça hızlı biçimde ulaşım olanağı vermektedir. Elbette mesafeye bağlı olarak süre değişkenlik gösterebilmektedir.

APS Zarfı Nasıl Doldurulur?

Genel olarak sistem açısından PTT ile beraber APS kargo aynı çalışma prensibine sahiptir. Tabii bu bağlamda APS zarfı doldururken yapılması gereken bazı sırada aşamalar bulunur.

- Öncelikle gönderici ve alıcının bulunduğu form doldurulur.

- Bu konu üzerinde bir barkod numarası yer alır.

- Bu barkod sayesinde kargonun nerede olduğu anlaşılır.

- Özellikle zarf ya da form üzerindeki isim ve soy isim ile genel olarak adres eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

Yukarıdaki unsurlar ele alınmak suretiyle APS üzerinden kargo hizmeti elde edilebilir. Bu doğrultuda işleyiş ve hazırlanış bakımından zarf ile kargo hizmetinin bir farklılık yaratmadığını söylemek mümkün. Yani APS zarfı üzerinden diğer Kargo sistemlerinde olduğu gibi, aynı şekilde eksiksiz olarak bilgileri yazmak yeterlidir. Daha sonra gönderilecek olan kargo ile beraber zarf verilir ve işlem tamamlanır.

APS Kaç Günde Gider?

En çok merak edilen konular içerisinde APS hizmeti ile kaç günde kargoların gidecek olmasıdır. Normal gönderiler dışında PTT acil gönderiler için APS hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet genel olarak aynı sisteme sahiptir ve kargolar aynı şekilde alınır. Ancak diğer kargo sürelerine bağlı olarak çok daha hızlı şekilde ilgili adrese ulaşım sağlanır. Bu bağlamda ilgili kişilerin paketleri 1 gün içerisinde gerekli olan adrese ulaşır.

Özellikle en uzak noktada dahi olsa, en fazla 3 gün içerisinde paketler ulaşmaktadır. Bunun garantisi verilmesi ile beraber günümüzde pek çok kişi PTT üzerinden APS Kargo hizmetini alıyor. Ayrıca PTT ye ait bir hizmet olduğundan dolayı, güvenli şekilde kargoların teslimi sağlanmaktadır.

APS ile Ne Gönderilir?

APS aracılığı ile Türkiye'nin dört bir tarafına ya da yurtdışı kAPSamına APS üzerinden birçok farklı kargo gönderimi yapılabilmektedir.

- Dosyalar

- Dokümanlar

- Haberleşme maddesi

- Evraklar

- Farklı boyutlarda ve miktarlarda değişik eşyalar

Yukarıda verilen tüm unsurlar PTT hizmetinin sağladığı APS aracılığı ile hızlı bir şekilde gönderilmektedir. Buradaki en önemli husus, PTT üzerinden iş yerinden aynı gün çıkması ile ilk posta üzerinden işlem yapılmasıdır. Üstelik teslim anına kadar özenli şekilde takip imkanı barkod üzerinden ele alınır. Sonuç olarak alıcısından imza karşılığında kargo verilir ve bu süre 1 ila 3 gün arasında tamamlanır.