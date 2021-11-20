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Apaçi nedir ve kimlere denir? Amerika'da Apaçilerin tarihi

Apaçi nedir ve kimlere denir Amerikada Apaçilerin tarihi

Çocukluğunda çizgi romanlarında, kovboy filmlerinde kızıl derilileri izlemiş veya okumuş insanlar bu halk hakkında ilk kez bilgi sahibi olmuşlardı. Oysa zamanla Amerika kıtasındaki kızıl derililerin çok daha karmaşık bir durumlarının ve tarihlerinin olduğu anlaşıldı. Bugün pek çok kaynak bu halk hakkında bilgi vermektedir. Hala kızıl derili kabileleri ilgi ve merakla takip edilmektedir. İşte apaçiler nedir, kimlere apaçi denir ve Amerika'da apaçilerin tarihi konularında çok geniş bilgileri sizler için derledik.

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  Kızıl derili kabileleri arasında belki de ismen en fazla bilinen bir kabile de "Apaçiler"dir. 

 Apaçi Nedir ve Kimlere Denir? 

 Amerika kıtasının keşfinden sonra bu kıtanın yerli halkını hazin ve acımasız bir gelecek bekliyordu. Tarihlerine bakıldığında kızıl derililerin de kendi aralarında kabilelere ayrılmış olduğu görülmektedir. Apaçilerin en bilinenlerden birisi "Gerenimo"dur. Hazin bir sonu olan Gerenimo hapsedildiği bir hapishanede ve Arizona'da hayata veda etmiştir. 

 Beyazların, tüm kızıl derili kabileleri arasında "en vahşi ve en tehlikeli ulus" olarak gördükleri Apaçiler beyazlara uzun süre direnen kabileler arasında yer almışlardır. 

 Günümüzde kendilerini "Apaçi" kabilesine mensup gören yaklaşık 54.060 kişi bulunmakta olup bu veri 2000 yılı rakamıdır. Apaçilerin en yakın akrabaları da "Navaholar"dır. Apaçiler hakkındaki bazı bilgileri şöyle sıralamak mümkündür: 

Apaçiler apaşlar olarak da bilinen bu kabile Güneybatı Kızılderili kültür grubuna mensupturlar. 

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Apaçilerin önemli nüfuslarının bulunduğu bölgeler Oklahoma, New Mexico ve Arizona'dır. 

Apaçilerin dilleri Atabesl dilleridir. 

Halen Apaçilerin dinleri Animizm ve Hıristiyanlık 

Günümüzde ABD tarafında federal olarak tanınan Apaçi grupları bulunmaktadır. 

Amerika'da Apaçilerin Tarihi 

 Kristof Kolomb tarafından 1492 yılında Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupa'nın değişik ülkelerinden insanlar bu kıtaya gelmişlerdir. Amaç yeni kıtanın zenginliklerini elde etmek, sömürmek ve toprak edinmektir. 

 Fakat yerel halklar beyazlara karşı direnmeye ve karşı koymaya çalışmışlardır. Bu kabilelerin başında da Apaçiler gelmiştir. On yıllarca süren bu savaşların ve çatışmaların sonunda diğer kabileler gibi Apaçiler de mağlup olmuşlardır. Çok sayıda insan kaybeden Apaçi kabilesinin nüfusu da azalmıştır. Birinci Dünya Savaşına yakın tarihlerde artık ABD'de beyazlar galip olmuşlardır. Sayıca da kayda değer bir nüfusa sahip olmayan Apaçiler ya toplumda asimile olmuşlardır ya da küçük gruplar halinde kendi kültürlerini unutturmayarak ABD'de yaşamayı sürdürmeyi seçmişlerdir.

 

 

 

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