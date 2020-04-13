AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi 2020
Binlerce kişinin eğitimlerini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ile araştırılmaya devam ediliyor. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı AÖL sınav tarihi konusunda açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı, sınav tarihleri ile ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaştı. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında vatandaşların merakla araştırdığı bazı bilgiler
AÖL sınav tarihi için bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıya göre sınavlar eylül ayında gerçekleşecek. İşte, bakanlıktan gelen o açıklama;
“Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sıbavları 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır.
Son dönemde Dünya çapında görülen Corona Virüs (Covid-19) tehlikesinin ülkemizde de görülmesi sebebiyle, anılan tarihlerde yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sınavlarının Eylül ayına ertelenmesi uygun görülmüştür. Kamuoyuna duyurulur.”
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