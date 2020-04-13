AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi 2020 Binlerce kişinin eğitimlerini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ile araştırılmaya devam ediliyor. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı AÖL sınav tarihi konusunda açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı, sınav tarihleri ile ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaştı. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında vatandaşların merakla araştırdığı bazı bilgiler